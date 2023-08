Nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su i u uzvratnom susretu 2. pretkola pobijedili kazahstansku Astanu. Nakon zagrebačkih 4-0 u uzvratu je bilo 2-0.

Kroz povijest Lige prvaka 42 puta se dogodilo da je neka momčad u prvom susretu slavila sa četiri razlike i sve su prošle dalje. Tako je bilo i ovoga puta, "Modri" nisu dozvolili nikakvo iznenađenje.

Igor Bišćan je na press konferenciji za medije rekao: "Završili smo ovu priču s Astanu. Bili smo dosta dobri, pogotovo u prvom dijelu, gdje protivniku nismo dali da nas iznenadi i unese utakmicu u nervozu. Zabili smo taj gol, ali imali smo još šansi iz kojih smo mogli zabiti još koji gol da dodatno smirimo utakmicu", rekao je u uvodu i nastavio:

"Na kraju su i oni imali prilike, možda su i zaslužili neki gol, a mi smo počeli osjećati umor od svega, utakmica, putovanja… Dopustili smo previše tih prilika na kraju, ali ipak zadovoljan s dečkima, odradili su to profesionalno, pobijedili na teškom gostovanju."

'To je poseban osjećaj'

"No, AEK će biti jedna sasvim druga priča! Od sutra se AEK-om, odnosno, prvo Goricom, a onda i AEK-om. Imali smo neki dogovor prije utakmice da tražimo pobjedu, koeficijent je u pitanju, ali i ne samo to. Mi smo i bolja momčad, moramo težiti pobjedama protiv momčadi koje su slabije od nas i drago mi je da su se dečki trudili do kraja. Nismo već treću utakmicu primili gol, to je dobro za momčadski duh. Ritam je nemilosrdan, ali uz pobjede se lakše podnosi umor."

Za kraj je komentirao navijače:

"Stvarno nešto posebno, kad smo ih vidjeli na treningu dan prije… Koliko god se naviknuli, kad vidiš da putuju ovako daleko, na drugi kontinent, to je poseban osjećaj. Drago mi je da smo i za njih pobijedili, želim im sretan put kući."

Za službene kanale Dinama, debitant Luka Lukanić je rekao:

"Danas smo ostvarili svoj cilj, pobijedili smo. Utakmica nije bila lagana kako ukupni rezultat iz dvije utakmice sugerira. Jako sam sretan zbog svog debija, tu sam već jako dugo i želim zahvaliti treneru na prilici. Prošle sezone prošao sam zimske pripreme s prvom ekipom, nisam zaigrao, ali sam osvojio naslov s juniorima, sada sam prošao ljetne pripreme i dočekao svoje prve minute, nadam se da će ih biti što više", kaže i nastavlja:

"Daleko putovanje nije bilo lagano. Trava nije prava nego umjetna, nismo naviknuti na to. Trebala nam je prilagodba za koju nismo imali puno vremena, samo dva dana, ali uspjeli smo i vraćamo se u Zagreb s pobjedom. Čeka nas utakmica protiv Gorice, a u ponedjeljak već putujemo u Grčku. Nema puno vremena za odmor, treba se regenerirati, misli su nam sada na Gorici."