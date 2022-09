Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija izborila je u utorak plasman na Europsko prvenstvo 2023. godine nakon što je u uzvratnom susretu dodatnih kvalifikacija u Vejleu pobijedila Dansku boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 5-4.

Utakmica je završila danskom pobjedom sa 2-1, a kako je Hrvatska u prvom susretu slavila identičnim rezultatom susret je ušao u produžetke. Kako u dodatnih pola sata nije bilo promjene rezultata, pitanje putnika na EURO razriješeno je jedanaestercima. Junak je postao Dominik Kotarski obranivši udarce Thomasa Kristensena u četvrtoj i Mathiasa Rossa u šestoj seriji.

Hrvatska je izborila plasman na svoje peto EP u ovom uzrastu, pri čemu treće u nizu. U dosadašnja četiri pokušaja samo smo jednom prošli skupinu, 2021. kada smo ispali u četvrtfinalu.

'Slavilo se dugo u noć'

Izbornik Igor Bišćan dan nakon utakmice obratio se medijima ispred sjedišta HNS-a u Vukovarskoj ulici u Zagrebu.

"Profeštali smo, slavilo se do dugo u noć. Neki igrači došli su s nama u Zagreb pa će prema svojim klubovima, neki su iz Danske izravno otišli na svoje destinacije", rekao je Bišćan na početku pa podijelio dojmove o dramatičnom okršaju s Dancima:

"Dojmovi su jako pozitivni. Jako sam sretan i zadovoljan što smo uspjeli ostvariti lijep uspjeh, nastavili smo kontinuitet nastupa na europskim prvenstvima. To je dokaz da se u Saveu sustavno dobro radi . Prošli smo sve i svašta u kvalifikacijama, od prvih šest, sedam utakmica u kojima smo, kako se činilo, osigurali nastup na Euru, a onda upali u krizu i doveli nastup u pitanje. Na kraju smo se borili s Danskom u doigravanju, bilo je svega, i na najteži mogući način smo došli do Eura. Zbog načina na koji smo uspjeli sam posebno sretan."

Odgovorio je Bišćan na pitanje je li najbolji igrač iz njegove reprezentacije, Luka Sučić, kandidat za seniorsku reprezentaciju.

"On je glavni kandidat. No,i neću sugerirati izborniku. Neki već jesu u A reprezentaciji, Josip Šutalo je potvrđeni član, Luka ima kvalitetu koja je na razini za A reprezentaciju. Izbornik će uzeti ono što misli da treba", nedvosmisleno je poručio.

Borba za polufinale i OI

Na kraju se osvrnuo na Europsko prvenstvo i istaknuo da je realan cilj ući u borbu za pozicije koje vode na Olimpijske igre na koje idu tri najbolje reprezentacije s mini Eura . Četvrta je Francuska koja je kao domaćin OI već osigurala mjesto.

"Očekivanja su da hrvatski nogomet i reprezentaciju dostojno predstavimo. Ne bi bilo realno da ponove neki uspjeh ili ga poboljšaju od prošle generacije. Ova generacija je jedna od najmlađih reprezentacija cijelih kvalifikacija, puno je igrača koji su dvije, tri godine mlađi od svojih vršnjaka, što je dobar zalog za iduću generaciju, tu je desetak, 12 igrača, to nije mala stvar. Teško je procijeniti za što smo tamo sposobni. Najrealnije je ići tamo ambiciozno, ali ne stavljati prevelike ciljeve pred te dečke. Imamo puno mladih igrača i ne znamo u kakvom će stanju biti. Realan cilj je upustiti se u borbu za odlazak na Olimpijske igre, što znači polufinale, ovisno o Francuzima koji su se plasirali kao domaćini. Hrvatska nikad nije bila na OI i to bi bio specifičan uspjeh i značajan za sve nas. To je sam vrh europskog nogometa, vidjeli smo i na prošlom Euru. Svaki bod je jako vrijedan i vidjet ćemo koliko ćemo biti konkurentni kad za to dođe vrijeme - zaključio je Igor Bišćan.

