Španjolski nogometni velikan Real Madrid učinio je veliki korak prema plasmanu u polufinale Lige prvaka nakon što je u prvom susretu četvrtfinala u Londonu pobijedio Chelsea s 3-1.

Junak susreta bio je trostruki strijelac Karim Benzema (21, 24, 46), a pogodak za domaćine zabio je Kai Havertz (40).

Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za Real upisavši asistenciju za drugi pogodak, dok je Mateo Kovačić za Chelsea zaigrao u drugom poluvremenu. Bivši izbornik Slaven Bilić je kao stručni komentator gostovao u na jednoj popularnoj televiziji.

Takva vam je Hrvatska

Društvo su mu pravili legenda Liverpoola Jamie Carragher i bivši nogometaš Manchester Cityja, Micah Richards. U jednom trenutku voditeljica Kate Abdo je htjela objasniti zašto i kako je Hrvatska tako dobra u sportovima, a tu joj je naravno pomogao naš Bilić. Prvo su se našalili oko zaposlenika televizije koji je porijeklom iz Hrvatske, a potom je Slaven krenuo pričati o Hrvatskoj.

"Često me pitaju to pitanje. Ali nije tako samo u sportu, imamo sjajne ljude, liječnike… U sportu smo dobri jer smo fizički dosta dobri, mentalno smo jako jaki, a djeca su i dalje na ulicama. Ne kao prije, ali jesu. Imamo dovoljno opreme i izvora za pomoći djeci. Ipak, nemamo dovoljno, nemamo toliko novaca, opet se moraš boriti za nešto. Ništa nije garantirano", započeo je.

Svojim je sugovornicima objasnio kako su ga često pitali to pitanje pa da je i sam počeo tražiti odgovore na to pitanje.

"Mi smo jako mali. Ako napraviš nešto dobro svi će znati, ako napraviš nešto loše, svi će vas pljuvati. Iako smo mali, očekivanja su uvijek ogromna. Naše prvo natjecanje bio je Euro 1996. godine. Ljudi su očekivali da ćemo osvojiti. Takvi su i nogometaši, uvijek mislimo da možemo pobijediti najbolje", priča Bilić.

'Rat nas je izgradio'

Voditeljicu je zanimalo je li Hrvatskoj zapravo pomoglo što je bila u ratu, odnosno jesu li sportaši zbog toga još spremniji dati sve za Hrvatsku te jesu li zbog toga mentalno jači:

"Nažalost, to pomaže. Za vrijeme rata većina nas je igralo van Hrvatske, nismo bili u vojsci. Bili smo hrvatski ambasadori na nogometnim terenima, ali htjeli smo dati sve za svoju zemlju. Zbog svega što se događalo postaneš još ponosniji, još motiviraniji, ali i odgovorniji prema svojoj zemlji", pojasnio je Bilić.

Carraghera je zanimalo Bilićevo mišljenje o Luki te je prisjetio gledatelje kako mu je upravo Nane pružio šansu da debitira za Hrvatsku.

"Uvijek smo imali dobre igrače, ali Luka je poseban. Mnogi sjajni igrači koji su dobri s loptom, ne vole se braniti, treba im pomoć dok nekoga brane, ali ne i Luki. On pomaže drugima. Pravi je vođa na terenu. On je najkompletniji vezni igrač, rekao bih, ikada. Nisam objektivan kad pričam o Modriću, ali on je definitivno jedan od najboljih veznjaka ikada. Ikada", zaključio je Bilić.