Bivši izbornik Hrvatske i aktualni trener Watforda, Slaven Bilić, gostovao je u HRT-ovoj emisiji Stadion i tamo je govorio o dvjema temama, hrvatskom nogometu i hrvatskoj reprezentaciji, koja nastupa na Svjetskom prvenstvu za dva tjedna.

"Dinamo je najbolji, OK. Mi iz Dalmacije nadali smo se da će Hajduk smanjiti razliku, da će biti kompetentniji nego što je bilo lani, ali Dinamo igra kvalitetno ako maknemo ovih zadnjih par utakmica. Kod Dinama je došlo malo do zasićenosti koja je morala doći. Dinamo je HNL odigrao izvanredno i time smanjio nade Hajduka i Osijeka. Najbolji je dosad, još to nije gotovo. Hajduk više mora gledati sebe i svoje utakmice nego kolika je razlika. Ako napreduješ, razlika će se smanjiti", komentirao je tako situaciju u HNL-u.

Hrvatska reprezentacija pak igra na SP-u u skupini s Marokom, Kanadom i Belgijom. Prva je na redu utakmica s Marokom 23. studenog, potom je četiri dana kasnije ogled s Kanadom i 1. prosinca igraju s Belgijom.

Ključni su golman i špica

Bilić je istaknuo koje će nam pozicije, odnosno, igrači biti vrlo važni.

"Hrvatska može puno u Kataru. Nikad nas velike nacije ne ubrajaju u favorite, to je rezervirano za njih. Sve štima, sve je dobro. Vođeni smo odlično, atmosfera je sjajna. Golman i špica bit će ključni. Ladić 1998. godine, neće se naljutiti, nije bio na papiru jedan od najboljih na svijetu, ali je bio jedan od najboljih na Svjetskom prvenstvu. Svi pamtimo golove Davora, ali sjetimo se obrane protiv Japana, protiv Njemačke, Nizozemske. Pa onda Subašić u Rusiji. Livaković, koji je branio super, mora biti protagonist. Špica? Nijedan od njih nema sve na visini zajedno, ali su različiti", rekao je Bilić.

Komentirao je i situaciju u našoj skupini.

"Belgija nije što je bila. Nije Hazard to što je bio, pa ni Lukaku koji se navodno ozlijedio. Nema više Vertonghena, Alderweirelda, Kompanyja, Fellainija. Maroko je sigurno dobar, imaju par top igrača. Kanada ima zanimljivih igrača, ima brzinu. Svjetsko prvenstvo je Svjetsko prvenstvo. Teška je svaka utakmica, pa i u Championshipu. Ali imamo znanje, iskustvo i na terenu i izvan njega", zaključio je.