Nogometaši Hajduka, s oporavljenim napadačem Nikolom Kalinićem i veznim Marcom Fossatijem, doputovali su u utorak navečer u Valenciju gdje će u četvrtak odigrati s Villarrealom prvu utakmicu posljednjeg pretkola europske Konferencijske lige.

Hajduk nikada nije pobijedio u Španjolskoj, a u dosadašnjih pet susreta sa španjolskim klubovima – dva puta Valencijom, Atletico Madridom, Deportivom i Mallorcom - nije uspijevao proći dalje.

Posljednji ogled imao je prije 14 godina u pretkolu Europske lige kada je na drugoj strani bio Deportivo La Coruna. Hajduk je u gostima odigrao 0-0, a onda je doma izgubio 0-2.

Godine 2001. bio je na korak do ulaska u Ligu prvaka, no zapeo je na posljednjoj stepenici protiv Mallorce. Napadač Mate Bilić zabio je gol za pobjedu od 1-0 na Poljudu, pogodivši u 20. minuti gornji desni kut iz slobodnog udarca.

Zamalo odveo Hajduk u LP

“Od toga je prošlo puno vremena, no bude se sjećanja”, kaže 41-godišnji Bilić u razgovoru za Hinu.

“Sjećam se tog prekrasnog pogotka iz slobodnjaka. Bio je fantastičan osjećaj i delirij zabiti gol pred 35.000 do 40.000 ljudi”, dodaje.

Hajduk je, međutim, u uzvratu na otoku Mallorci izgubio u produžetku 0-2.

“Imali smo tu veliku prednost, ali ne i dovoljno snage i moći da u produžetku pobijedimo. No mislim da je to bilo i realno s obzirom protiv kojih smo igrača igrali. Ondje su bili igrači iz Lige prvaka, reprezentativci koji su dugo godina u španjolskoj Primeri vodili glavnu riječ”, kaže.

Niti ranije nije išlo

Među najpoznatijima bio je napadač Samuel Eto’o koji je kasnije prešao u Barcelonu.

“Ostaje žal, ali igranje u onakvoj atmosferi na Poljudu teško je zaboraviti. Uvijek se naježim kada se sjetim tog huka s tribina i pobjede ondje. Te stvari se samo u Hajduku mogu doživjeti pa je zbog toga i prepoznatljiv”, napominje Bilić.

To su vjerojatno osjetili i igrači koji su 20 godina ranije pokušavali nadoknaditi poraz od 1-5 iz Valencije u trećem kolu kupa UEFA. Hajduk je pred svojim navijačima u uzvratu pobijedio 4-1, što mu nije bilo dovoljno za prolazak.

Splićani su 1976. godine izgubili na gostovanju i kod Atletico Madrida s 0-1 u osmini finala Kupa pobjednika kupova. Na Poljudu su također bili poraženi s 1-2.

Hajduk je pak 1971. godine igrao s Valencijom u 1/16 finala Kupa prvaka. Nakon 0-0 u gostima doma je odigrao 1-1 pa su Španjolci otišli dalje zbog zabijenog gola u gostima.

Ima li sada Hajduk šanse?

Hrvatski će u četvrtak ponovo igrati u Valenciji, gradu na obali Sredozemnog mora, jer u 60 kilometara udaljenom Vila-realu traju radovi na stadionu.

“Villarreal je dobra, kompaktna i organizirana ekipa, u nekim situacijama čak i dosadna jer je pod palicom trenera Emerija svaki taktički detalj analiziran. Veliki ‘forte’ te ekipe su trener i predsjednik, njihova ideja od početka”, kaže Bilić.

“Sama činjenica što naglašavaju da će utakmica s Hajdukom biti teška pokazuje koliko su ozbiljan klub i da ne podcjenjuju nikoga. Oni znaju svoj put”, dodaje.

Bilić dobro poznaje španjolski nogomet jer je nakon utakmice s Mallorcom bio prešao u Zaragozu pa igrao za Almeriju, Cordobu, Lleidu te Sporting Gijon gdje ga novinari i navijači smatraju jednim od najvećih napadača ikada ondje.

'Teško je protiv Španjolaca'

Villarreal i Hajduk će u 20.45 sati otpočeti susret u Valenciji na stadionu kluba Levante.

“Drago mi je što će Hajduk sada igrati dobru i čvrstu utakmicu. To će biti veliki izazov za njega. Morat će imati što više loptu u svom posjedu a to je teško protiv španjolskih ekipa. No imat će svoje prilike”, kaže Bilić.

“Villarreal nije ekipa koja onemogućava stvaranje prilika, pa tu Hajduk treba tražiti šansu. Trebat će iskoristi te prilike”, napominje.

Villarreal je tijekom priprema ostvario šest pobjeda i dva remija u prijateljskim utakmicama. U subotu je u prvom kolu prvenstva pobijedio 3-0 na gostovanju kod Valladolida, povratnika u prvu ligu.

Dosadni su, ali...

“Oni su pomalo dosadni tijekom svoje igre, slomili su Valladolid tek u drugom poluvremenu. Ne odustaju od svoje ideje, imaju loptu u svom posjedu i traže brzu kontru kroz tranziciju. To smo vidjeli lani kada su iz praktički dva udarca pobijedili velikog Bayerna”, kaže Bilić o Villarrealu koji je lani stigao do polufinala Lige prvaka.

“Villarreal u ovoj utakmici jest favorit, ali na papiru”, naglašava bivši hrvatski reprezentativac.

Hajduk je u subotu izgubio 1-4 na gostovanju kod hrvatskog prvaka Dinama. Prije toga je bio poražen s 0-1 kod Vitorije Guimaraes, premda je zbog pobjede od 3-1 u Splitu prošao dalje u Konferencijskoj ligi.

“Hajduk izlazi iz derbija s Dinamom ranjen ali ima priliku jer je Europa nešto sasvim drugo. Pokušat će ostvariti što bolji rezultat pa u uzvratu čekati svoju priliku na prepunom Poljudu”, zaključio je Bilić.

Uzvrat u Splitu bit će 25. kolovoza.