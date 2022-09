Često se vode rasprave o najboljoj ligi na svijetu. Neki će tvrditi da je to La Liga, drugi pak da je Premier liga, ali će se zato svi složiti: U 90-ima i ranim 2000-ima, najbolja je bila Serie A. Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina… Bile su to strašne momčadi.

A upravo ćemo pričati o možda i najboljom momčadi koju je Lazio ikada imao. Tada je prvi čovjek rimskog kluba bio Sergio Cragnotti, popularni talijanski biznismen koji je puno uložio u nebesko plave. Dovodio je Paula Gascoignea, Pavela Nedveda, Marcela Salasa, Juana Verona, Christiana Vierija…

Lazio je bio na vrhunsku moći, 1999. godine osvojili su Kup Kupova, potom i europski Superkup, a onda su 2000. godine ispunili glavni cilj i osvojili Scudetto.

'Nisam znao što se događa'

U Laziju su igrali i Hernan Crespo te legendarni stoper Alessandro Nesta i nitko nije ni slutio da će se klub raspasti i to, praktički, preko noći. 2002. godine Cragnottijev posao počeo je propadati, njegov prehrambeni konglomerat počeo je propadati, a s time je krenuo i pad kultnog Lazija.

Posljednji dan prijelaznog roka 2002. godine prodali su Crespa i Nestu, koji je bio ikona kluba, kapetan, vođa i duša momčadi. Stoper je preselio u Milan, a Crespo u Inter…

"Mogao sam otići u puno momčadi, ali nije mi bio cilj da napustim Lazio. Osjećao sam se dobro, bio sam kapetan, dobro sam zarađivao i to je bio moj grad, moja ekipa, klub za koji sam uvijek navijao. To je za mene bio nogomet, moj nogomet bio je Lazio", prisjeća se Nesta.

Otkrio je kako su ga prodali u tren oka, jedan dan su mu prišli na treningu te mu je predsjednikov sin priopćio da mora otići. Prijelazni rok se zatvarao, a klubu je novac bio prijeko potreban. Nesta se prisjetio kako se nije stigao ni spremiti, a već je bio u avionu za Milano.

"Kad sam stigao na San Siro, igrao se derbi Milan i Inter. Imao sam veliku zbrku u glavi, ništa mi nije bilo jasno. U jednom trenutku se okrenem i vidim Crespa. Samo koji sat prije sam trenirao u Formellu. Okrenuo sam se i pitao ga: "Što ti radiš ovdje?"; On me pogledao i odgovorio: "Prodali su me u Inter". Bio sam zaprepašten, nisam znao ništa o tome, jedino što sam ga pitao: "Je li netko ostao u Formellu?" Nasmijao se, ali mu je osmijeh bio tužan".