Hrvatska nogometna reprezentacija jučer se u Zagrebu okupila uoči današnjeg puta u Katar, gdje će u narednim danima odigrati dvije prijateljske utakmice s momčadima Slovenije (u subotu) i Bugarske (sljedeći utorak).

Konačno u Dohi

Vatreni će, tako, konačno zaigrati u Dohi s dvije godine zakašnjenja nakon što je pandemija koronavirusa minirala prvu planiranu akciju, no možda je baš sada idealan trenutak za takvo što i možda će baš sad biti jači efekt. To neće biti samo test Education City stadiona, posebno ozgrađenog za Mundijal i pustinjske klime za Svjetsko prvenstvo koje će se po prvi put u povijesti održati za vrijeme studenog i prosinca, dakle predbožićno vrijeme, nego akcija u kojoj Zlatko Dalić i njegovi izabranici traže bitne odgovore i nove konstrukcije same igre...

Testiranje 3-5-2 sustava igre kao nove moćne varijante Vatrenih

Poznato je već kako je Zlatko Dalić najavio da će testirati formaciju 3-5-2, jer neki naši reprezentativci igraju upravo u takvoj formaciji u svojim klubovima. To nije nova formacija, nikakva revolucionarna, ali uz već postojeće, ona bi trebala biti jedna od varijanti u koje se izbornik može pouzdati...

"Ne, nije baš to team building", kazao nam je, pak, jučer sa smiješkom napadački as Ante Budimir dok je vadio svoju torbu iz automobila, na našu konstataciju kako je izbornik kazao u najavi baš to. Naravno, nije to običan team building nego bitne pripreme, ali s naglaskom na druženje i testiranju spomenute formacije. Svjesni su toga i naši nogometaši. Dalićeva želja je raditi na timskom zajedništvu i provesti nove postavke igre, kako bi momčad bila još jača:

“Mi želimo provesti tih osam dana u Kataru kao jedan team building, da se malo podružimo. Dosad svaki put kad smo se okupljali bio je veliki pritisak, imperativ pobjede. Ovaj put je isto imperativ pobjede, ali bit će malo opuštenije, malo da se podružimo. I da ovi igrači koji su novi, ima ih nekoliko, da se bolje upoznaju s reprezentacijom i da stvorimo novo zajedništvo", kazao je nedavno Zlatko Dalić.

Marko Livaja došao među prvima, fotoobjektivi počeli bljeskati

Lijepo je bilo vidjeti naše reprezentativce. Među prvima na okupljanje je došla zvijezda HNL-a i Hajduka Marko Livaja. Nakon njega, došli su bundesligaši Joško Gvardiol i Kristijan Jakić. Dvojac koji je proteklog vikenda igrao jedan protiv drugog, nasmijan je pozdravio novinare i ušao u hotel. Upravo će Joško Gvardiol biti u fokusu za tu 3-5-2 formaciju, isto kao i Borna Barišić, adut Glasgow Rangersa, s kojim smo se ugodno pozdravili...

Ubrzo nakon njih pojavio se Lovro Majer, fantastični veznjak plemenitog kova koji oduševljava igrama u Rennesu, a nakon njega i Mislav Oršić koji je u posljednjem HNL kolu zabio gol Slavenu u Koprivnici za 3 boda.

I onda, zanimljiva scena. Na prilaznu rampu hotela došla su dva crna skupocjena SUV-a Mercedesa, sa zatamnjenim staklina. Iz prvog sa vozačeve strane ukazao nam se senator i jedan od protagonista povijesnog srebra iz Rusije Dejan Lovren, a u drugom spomenuti Ante Budimir.

Krama i Sosa došli zajedno

Josip Juranović također će biti jedan od onih bekova koji će biti posebno testirani u toj 3-5-2 formaciji. No, što je to za njega...

Andrej Kramarić i Borna Sosa došli su na okupljanje zajedno, nasmiješeni, spremni za nove izazove. Pozdravili su se pristojno s okupljenima i ušli u hotel, kako bi se pridružili suigračima i otišli na večeru.

Kako bilo, pred nama su dani u kojima će naša najpopularnija sportska nacionalna izabrana nogometna vrsta biti posebno u fokusu. Riktaju se nove smjernice, nove postavke, Zlatko Dalić priprema momčad za SP, kroji jedno novo Vatreno ruho.