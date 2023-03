Bosna i Hercegovina odlično je otvorila kvalifikacije za Euro 2024. U Zenici je pobijedila Island 3:0 u prvoj službenoj utakmici pod novim izbornikom Farukom Hadžibegićem. Reprezentacija BIH tako je optimistično krenula u ciklus, a nakon utakmice ionako sjajnu atmosferu u svlačionici pojačao je dolazak Vice Zeljkovića, predsjednika Nogometnog saveza BiH.

Kada je on ušao u kabinu, kapetan reprezentacije Edin Džeko počeo je navijanje, a Sead Kolašinac je s mobitela pustio "Helikopter", veliki hit folkera Fazlije, i to dio pjesme kada pjeva "para kofer, para kofer". Poruke su bile jasne, igrači su njima od predsjednika tražili ono što je on onda morao obećati:

"Momci, čestitam. Za pobjedu večeras dupla premija, ako ne izgubimo protiv Slovačke - dupla premija, a ako pobijedimo Slovačku - trodupla premija!" Za očekivati je kako će nekakva premija igračima BIH sjesti jer je SLovačka u prvom kolu igrala bez golova protiv Luksemburga.