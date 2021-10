Nakon Njemačke, plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine osigurala je i reprezentacija Danske nakon što je u susretu 8. kola F skupine pobijedila Austriju sa 1-0. Pogodak odluke u susretu igranom u Kopenhagenu zabio je Joakim Maehle u 53. minuti.

Dva kola prije kraja natjecanja Danska ima nedostižnih sedam bodova više od Škotske koja je večeras teškom mukom na gostovanju pobijedila Farske Otoke sa 1-0. Strijelac gola koji je Škote približio plasmanu u dodatne kvalifikacije bio je Lyndon Dykes u 86. minuti. Škoti sada imaju četiri boda više od Izraela koji je sa 2-0 porazio Moldaviju.

Neredi u Londonu

U susretu iz skupine I Engleska i Mađarska su remizirali 1-1, a dvoboj na Wembleyju obilježili su izgredi gostujućih navijača. Mađari su poveli u 24. minuti golom Rolanda Sallaia iz kaznenog udarca, a europski doprvaci su izjednačili u 37. minuti golom Johna Stonesa. U nastavku susreta "Gordi Albion" je dominirao, ali nije uspio probiti gostujuću obranu.

Nažalost, dvoboj na stadionu Wembley obilježili su neredi mađarskih navijača koji su vrlo brzo nakon početka utakmice sukobili s policijom. Vlasti su bile u stanju visoke pripravnosti nakon što su mađarski navijači rasno zlostavljali engleske igrače i gađali ih raznim predmetima u njihovom prvom susretu u rujnu u Budimpešti. I ovoga puta je došlo do incidenta.

Sve je počelo kada je policija ušla na tribinu s gostujućim navijačima kako bi privela jednog mađarskog ultrasa zbog rasističkog vrijeđanja tamnoputih redara. Kada je policija uhitila izgrednika, došlo je do naguravanja i tučnjave s ostalim navijačima. Red je uspostavljen kada se na tribini pojavila specijalna policija s palicama.

Mađarska reprezentacija je u srpnju ove godine kažnjena s tri domaće utakmice bez gledatelja zbog rasističkih izgreda navijača za vrijeme EURO-a, a sada će sasvim sigurno dobiti novu kaznu.

Neredi u Tirani

I u drugom susretu iz ove skupine, ogledu Albanije i Poljske došlo je do nereda. Do izgreda navijača je došlo nakon što je Poljska povela sa 1-0 golom Karola Swiderskog u 78. minuti, a domaći navijači su počeli bacati predmete na travnjak, pa je francuski sudac Clement Turpin prekinuo meč na više od 15 minuta, a rezultat se više nije mijenjao.

Engleska vodi sa 20 bodova, Poljska im tri boda manje, a treća je Albanija sa 15 bodova.

Srbija preko Portugala

Srbija je u skupini A pobijedila Azerbajdžan sa 3-1 i zadržala vodstvo ispred Portugala, no ima i utakmicu više. Golove za Srbiju zabili su Dušan Vlahović (30-11m, 52) i Dušan Tadić (83-11m), dok je za goste zabio Emin Mahmudov (45+2).

Portugal je bez većih problema porazio Luksemburg sa 5-0 uz hat trick Cristiana Ronalda (8-11m, 13-11m, 87). Golove su zabili u Bruno Fernandes (18), te Palhinha (69)

Srbija vodi u skupini sa 17 bodova, dok Portugal na drugom mjestu ima bod manje, te utakmicu manje. A Srbi će se upravo s Portugalom morati boriti za izravan plasman na SP.

Ostali rezultati

U susretu iz skupine D Ukrajina i Bosna i Hercegovina su odigrali 1-1. Andrij Jarmolenko je u 15. minuti doveo domaćine u vodsto, a izjednačio je Anel Ahmedhodžić u 77. minuti.

U ranije odigranom susretu Finska je na gostovanju pobijedila Kazahstan sa 2-0, a susret je obilježio dvostruki stijelac Teemu Pukki. Napadač Norwich Cityja je goste doveo u vodstvo u posljednjoj minuti prvog dijela, a za 2-0 je zabio već u 48. minuti.

S dva nova gola Pukki je stigao do brojke od 33 postavši najbolji strijelac u povijesti finske reprezentacije. Do sada je vrh držao legendarni Jari Litmanen koji je u 137 nastupa zabio 32 gola, no Pukki je sada na prvom mjestu s golom više. Treći je Mikael Forssell sa 29 golova.

U vodstvu je Francuska sa 12 bodova, Ukrajina ima devet, Finska osam, a BiH sedam bodova.

Švicarska je uvjerljivom gostujućom 4-0 pobjedom protiv Litve dostigla Italiju i sada obje ekipe u skupini C imaju po 14 bodova.

Četvrti gol za Švicarce zabio je Mario Gavranović u sudačkoj nadoknadi.