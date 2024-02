Ante Rebić, bivši hrvatski reprezentativac koji je član turskog Bešiktaša, prolazi kroz turbulentno razdobvlje. Njega bi se klub navodno htio riješiti, pojavila se vijest da s njim planiraju raskinuti ugovor, a sada su iz tuske stigle vijesti koje Antu prikazuju u vrlo lošem svjetlu.

U Bešiktaš je Rebić stigao prošloga ljeta iz talijanskog velikana Milana. Doveden je kao velika zvijezda, no ne igra u kontinuitetu, trener Fernando Santos ne računa na njega, priliku je u jednoj nedavno odigranoj utakmici dao čak dvojici tinejdžera 19-godišnjem Kilicu i 16-godišnjem Hekimoglu, te ovako to opravdao:

"Za mene nema razlike između nekoga tko ima 16 i 35 godina. Igra onaj tko je dobar na treningu".

I čini se da u tome leži glavni problem za našeg Antu.

Turski mediji su nedavno objavili da Bešiktaš želi s njim raskinuti ugovor, no to se nije ostvarilo, a sada su detaljnije opisali zašto on to odbija.

"Bešiktaš jako želi raskinuti ugovor s Rebićem. Razočarani su onime što radi na treninzima i načinom na koji se odnosi prema dresu. No, on ne želi otići zbog ugovora kojeg ima do ljeta 2025. godine", pišu Turci.

Navodno je Rebić prije nekoliko dana rekao treneru Santosu da je bolestan te da zato ne može trenirati. Turci mu nisu povjerovali i zato je postao nepoželjan u svlačionici.

Rebića je poznat kao kontroverzan lik. On ima povijest nediscipliniranog ponašanja, posljednjih tjedana u Milanu sukobljavao se s trenerom Piolijem i loše radio na treninzima, a svima je poznat slučaj iz 2021. kada je Rebić izbačen iz reprezentacije nakon što je na društvenim mrežama kritizirao izbornika Dalića.