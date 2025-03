'Potresle su me neke poruke nakon 'šamara' u Splitu, a Hrvati imaju nešto što mi Francuzi nemamo'

Bertrand Layec, bivši 59-godišnji francuski sudac (od 1981. do 2010.), a danas vodeća osoba za suđenje u SuperSport HNL-u, bit će večeras na Stade de France kao dio hrvatske delegacije. Layec je u hrvatski nogomet došao u srpnju prošle godine nakon što je prethodno došlo do "razdora" u sudačkoj komisija i odlaska tadašnjeg šefa Brune Marića. Sada je za francuske medije otkrio detalje svog posla i govorio o Hrvatskoj i neverojatnoj nogometnoj strasti koju imamo u intervjuu za francuske medije, što je prenio sportski dnevnik L‘Equipe...

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi VOYO na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moje imenovanje u Hrvatskoj kao šefa komisije sudaca je splet okolnosti", nasmijao se Layec i nastavio:

"Došlo je, kako to često biva, između dvoja vrata i dva stolca." Onaj na kojemu je sjedio čovjek koji šapuće na uho Françoisu Letexieru (35 godina), kojeg je Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) nakon finala Eura 2024. proglasila najboljim sucem na svijetu 2024. godine, tijekom službenog ručka nakon utakmice okupio članove UEFA-e Tijekom ove berlinske večere, Talijan Roberto Rosetti, šef Sudačkog odbora europskog tijela, pitao ga bi li bio zainteresiran za pomoć hrvatskim sucima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: L'Equipe

"Bio sam dovoljno slab da kažem da poslu u Hrvatskoj, jer to je zemlja s nevjerojatnom strašću za nogomet. Do kraja 2026. idem u mirovinu, ali dotad ću redovito putovati jednom do dvaput mjesečno u Hrvatsku. Ostatak vremena radim na daljinu, analiziram videozapise i mentoriram", kazao je i jasno poručio kada se planira povući s današnje funkcije.

"Za razliku od Francuske, Hrvatska nema profesionalnu ligu kao tampon-zonu između klubova i sudačke organizacije, a upravo od tud proizlazi utjecaj klubova na suđenje. Zbog toga je bilo logično da HNS angažira stranca – kako bi se izgradila sudačka neovisnost i smanjio politički pritisak. Cilj je vratiti povjerenje i omogućiti sucima da rade bez straha. Pogotovo u sezoni kao što je ova, gdje se tri kluba bore za naslov, Rijeka, Hajduk i Dinamo", rekao je pa komentirao sraz u Ligi nacija:

"Potresle su me neke poruke nakon šamara u Splitu. No Hrvati, uz svu svoju skromnost, imaju iznimnu snagu i pobjedničku kulturu kakvu mi u Francuskoj jednostavno nemamo. Ta mala zemlja se bori sa strašću, čvrstim uvjerenjima i ogromnim poštovanjem prema svojoj zastavi. I sve to u nadi da će uspjeti i ostaviti trag", zaključio je.

Osim imenovanja arbitara, ovaj bivši računovođa i pravnik, koji se u arbitražne vode uključio 2002. godine, zadužen je za provedbu cjelokupnog procesa koji se temelji na moderniziranom pristupu i novoj filozofiji. Petnaestak bivših arbitara na visokoj razini igra ovu ulogu u Hrvatskoj, zemlji koja nije njihova, piše novinar L'Equipea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za spomenuti kako je uzvratna utakmica četvrtfinala Lige nacija na Saint Denisu na rasporedu od 20.45.

POGLEDAJTE VIDEO: Fantastične vijesti za sve hrvatske navijače, evo zašto će svi Hrvati navijati za Njemačku svim srcem

Tekst se nastavlja ispod oglasa