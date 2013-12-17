'Neprijatelj' objasnio Mamiću zašto neće dobiti novac

"I ja volim Dinamo. Dinamo živi vječno. U ovom poslu, kao i u svakom normalnom poslu, ljudi se mijenjaju, samo Dinamo živi vječno."

Bernardić objašnjava da je razlog prozivanja vjerojatno smanjenje stavke potpora vrhunskom sportu kroz SDP-ov amandman, od 1,5 milijuna kuna. Poručuje da je Dinamo klub koji će se uvijek snaći te da oni amandmanom predlažu da se taj novac usmjeri darovitoj i djeci s posebnim potrebama.

"Moramo biti svjesni trenutka u kojem živimo, u kojem se nalazi hrvatski narod i društvo, u kojem ima sve više sirotinje. Dinamo kao klub sasvim sigurno može naći način da sebi pomogne u sljedećoj godini, pa i kroz potpore koje dobiva od Grada Zagreba, ali ono što je predloženo amandmanom, a to su darovita djeca, djeca s invaliditetom, oni sami sebi ne mogu pomoći", istaknuo je Bernardić.

Podsjetimo, Mamić je Bernardića označio kao neprijatelja koji 'vodi privatni rat protiv kluba'.

"Davor Bernardić vodi privatni rat političkim sredstvima protiv našeg kluba. Znam da ovim istupom preuzimam veliku odgovornost, ali morao sam reći tko stoji iza svega toga."