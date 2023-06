Francuski napadač Real Madrida dobio je danas još jedno veliko priznanje. Ugledna španjolska Marca dodijelila mu je nagradu Marca Leyenda koja je inače namijenjena samo najboljim sportašima u povijesti. Između ostalih, dobitnici su bili Michael Jordan i Luka Modrić.

Realova 'devetka' primila je ovu nagradu za vrijeme velike medijske pompe o tome gdje će Francuz igrati iduće sezone. Neki su otišli toliko daleko da su napisali kako je sve dogovoreno i da je Benzema prihvatio bogatu ponudu Al Ittihada u kojem bi zarađivao 200 milijuna eura godišnje.

Benzema: Hoću li ostati u Realu? Vidjet ćemo

"Jako sam ponosan na svoju karijeru. Sjećam se kada sam potpisao za ovaj klub, bio sam klinac koji je sanjao da zaigra za Real Madrid. Real je najbolji klub na svijetu. Kada sam stigao u Real, razmišljao sam samo o uživanju i osvajanju trofeja. Na kraju vidim da sam puno toga osvojio s Real Madridom.

Znam koliko me navijači Reala vole i to mi puno znači", rekao je Benzema pa odgovorio na pitanje ostaje li u klubu. "Hoću li ostati? Zasad imam utakmicu za vikend, a nakon toga ćemo vidjeti", rekao je Francuz pa nastavio: "Zašto bih išta rekao o svojoj budućnosti? Znam da ljudi pričaju, to je internet, ali stvarnost nije internet".

Napadač je kroz 14 godina koje je proveo u Realu postao apsolutna legenda kluba za koji je odigrao čak 647 utakmica, a pritom je zabio 353 gola i pridodao 165 asistencija. Za vrijeme provedeno u Realu osvojio je Zlatnu loptu te četiri naslova Španjolske, pet Ligi prvaka te još nevjerojatnih 15 trofeja, što ga čini najtrofejnijim igračem u povijesti kluba.