Chelsea - Borussia Dortmund

Stamford Bridge, uzvratna utakmica osmine finale

2-0 (prva utakmica 0-1)

Chelsea: Arrizabalaga - Fofana, Koulibaly, Cucurella - James, Fernandez, Kovačić, Chilwell - Felix, Havertz, Sterling

Borussia Dortmund: Meyer - Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Reus, Ozcan, Bellingham, Brandt - Haller

Mateo Kovačić kao kapetan je predvodio Chelsea koji je pobijedio Borussiju Dortmund 2-0 na Stamford Bridgeu te tako nadoknadio 1-0 iz prve utakmice i izborio četvrtfinale Lige prvaka.. Utakmica je kasnila 10-ak minuta jer je autobus s igračima Borussije Dortmund zapeo u londonskoj gužvi i na Stamford Bridge stigli su s pola sata zakašnjenja.

A kada je krenula utakmica, domaćin je već u 2. minuti imao sjajnu priliku kada se Sterling sjurio prema golu gostiju, no puno je oklijevao pa je stigla reagirati obrana Dortmunda. Opet je opasno pred golom gostiju u 6. minuti kada je Felix lakoćom izbacio čuvara, ali na mjestu je Meyer koji to odbija u korner. Poput švicarskog sira izgledala je obrana Borussije u prvim minutama utakmice, jer u 8. minuti pažnji im je izmakao Havertz čiji udarac iskosa s desne strane pogađa vanjski dio mreže. Gosti su odgovorili u 18. minuti kada je s 25 metara iz slobodnog udarca opalio Reus, ali Kepa sjajnom paradom to odbija u korner.

U 27. minuti zatresao se okvir gola Borussije i to nakon udarca Havertza s ruba šesnaesterca. Samo četiri minute kasnije zaprijetio je i Kovačić iz voleja, ali udarac odlazi pokraj gola. U 39. minuti zatresla se mreža gostiju nakon što je sjajno s 15 metara pogodio Havertz, no gol je poništen zbog prethodnog zaleđa Sterlinga. Do zasluženog vodstva Chelsea je došao u 44. minuti kada je Sterling iz prvog pokušaja promašio loptu nakon ubačaja s lijeve strane, no lopta mu se vratila, a onda ju je snažno zakucao u mrežu s 10-ak metara.

U 47. minuti Chilwellov ubačaj s lijeve strane pogodio je u ruku Wolfa, VAR se naknadno javio, a sudac Makkelie otišao je pogledati spornu situaciju nakon čega je pokazao na bijelu točku. Prošlo je dosta vremena dok Havertz u 51. minuti nije preuzeo odgovornost, golmana je poslao u jednu stranu, loptu u drugu, ali zaustavila ju je vratnica. No, sudac je odlučio da će se udarac ponoviti jer su dva igrača Dortmunda prerano ušla u šesnaesterac. Havertz je opet gađao isti kut, no ovog puta bio je precizniji za 2-0. U 58. minuti u sjajnoj poziciji našao se Bellingham, čiji udarac s pet metara odlazi tik uz vratnicu. Süle je u 74. minuti isprobao udarac iz daljine, ali nije bio precizan i udarac odlazi pokraj gola.

Chelsea se okrenuo kontrama, a iz jedne takve u 76. minute zabili su i treći gol koji je poništen zbog zaleđa. Kovačić je dao loptu u prostor za Sterlinga iza obrane Dortmunda, no ofenzivac Plavaca bio je u zaleđu, pa njegova kasnija asistencija za Gallaghera koji je pogodio u praznu mrežu nije vrijedila. Do kraja utakmice svjedočili smo jalovim napadima gostiju, no rezultat se nije mijenjao.

Mateo Kovačić na terenu je bio do 83. minute kada ga je zamijenio Pulišić.

Benfica - Club Brugge

5-1 (prva utakmica 2-0)

Benfica: Vlachodimos, Antonio SIlva, Otamendi, Grimaldo, Bah, Florentino, Chiquinho, Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes, Ramos

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Clinton Mata, Sylla, Vanaken, Nielsen, Sowah, Meijer, Buchanan, Jaremčuk, Lang

Nogometaši Benfice plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka svladavši u Lisabonu Club Brugge s 5-1 (2-0), te su tako Portugalci potvrdili pobjedu iz Belgije (2-0) iz prve utakmice.

Portugalski sastav je na svom Luzu potvrdio svoju superiornost u odnosu na belgijskog prvaka. U otvorenoj utakmici u prvom dijelu u 38. minuti Benfica je povela nakon sjajne akcije koja je započela na gol-liniji domaćina. Ramos je u protunapadu poslužio Rafa Silvu, koji okreće svog čuvara i potom u padu neobranjivo zabija. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Ramos se snašao između čak četvorice igrača Bruggesa i postigao gol za 2-0.

Izvanrednu igru Ramos je okrunio svojim drugim golom u 57. minuti, kada je portugalski napadač lako postigao gol s pet metara na asistenciju Grimaldoa. U 71. minuti nakon prekršaja Sylle, sudac je dosudio kazneni udarac, a precizan je bio Joao Mario, koji je tako postao prvi igrač Benfice od 1963. i čuvenog Eusebija koji je zabio gol napet uzastopnih utakmica Lige prvaka. Na 5-0 povećao Brazilac David Neres osam minuta kasnije, nakon samo dvije minute provedene u igri, a na konačnih 5-1 smanjio je branič Miejer sjajnim udarcem. Petar Musa ostao je klupi Benfice.

Ždrijeb četvrtfinala Lige prvaka je u petak 17. ožujka.