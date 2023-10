OTKRIO TAJNU / Beckham u svom dokumentarcu otvorio dušu, evo što kaže o klubu koji ga je stvorio, ali i svojoj Victoriji

Bivši nogometaš Manchester Uniteda, David Beckham u Londonu je predstavio dokumentarni film o svom životu i karijeri. Rijetko je koja sportska zvijezda bila toliko eksponirana u posljednjih 30 godina kao on. Ikona Manchester Uniteda, ponos Britanije, modni trendseter i nezaobilazni dio pop kulture, u filmu otkriva kako se nosio s crvenim kartonom koji je dobio na Svjetskom prvenstvu 1998-e te tajnu dugogodišnjeg braka s Victorijom. "Zajedno smo 26 godina, gotovo tri desetljeća. Imamo sjajnu djecu, izgradili smo poslove, ali nalazimo vremena jedno za drugog. Poštujemo se i volimo našu djecu. Znate, na takvim stvarima morate naporno raditi. I da, dugo smo zajedno. Kada sam počeo svoju karijeru 90-ih u Manchesteru, bilo je to sjajno vrijeme u tom gradu. Nevjerojatna muzika i scena. Manchester United jedna je od najuspješnijih momčadi u nogometu i divno je biti dio toga. Kada se sjetite tog vremena, to je poput parfema koji vas je obilježio. Podsjeća vas na nešto posebno", rekao je Beckham.