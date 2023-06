Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol (21) ovoga ljeta će gotovo sigurno napustiti RB Leipzig i karijeru nastaviti u redovima nekog puno slavnijeg (i bogatijeg) kluba. Pri tome bi mogao i srušiti rekord za najskupljeg braniča u povijesti jer je Leipzig za njega traži preko 100 milijuna eura.

Navodno su za Gvardiola zainteresirani brojni velikani, a transferu je najbliže engleski i europski prvak Manchester City.

"City će intenzivirati interes za Gvardiola, procijenjenog na 85 milijuna funti", objavio je ranije u ponedjeljak Daily Mail, a nešto kasnije tijekom dana o tome se oglasio i najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Romano tvrdi da su sastanci oko i Gvardiolovog transfera već održani, no da se transfer, logično, ne može dogoditi bez pristanka Leipziga. A to bi mogao biti problem jer Nijemci žele Gvardiola prodati za rekordni iznos za nekog braniča. To bi bilo više od 87 milijuna eura koliko je Manchester United platio Leicesteru 2019. godine za sadašnjeg rekordera Harryja Maguirea.

Mogao ostati u Njemačkoj?

Interes Man. Cityja za Gvardiola već je dobro poznata stvar, no, kako smo već naveli, njegovu situaciju pono prate i drugi velikani. Tako je ponedjeljak navečer Skyev novinar Florian Plettenberg objavio da se za Gvardiola raspitivao i njemački prvak Bayern Munchen.

No, tada su Bavarci doživjeli i pravi šok.

Naime, Leipzig je na nihov upit samo odgovorio da Gvardiol ima otkupnu klauzulu u visini od 110 mlijuna eura, koja vrijedi do ljeta 2024., a što Bavarci nisu spremni platiti.

"Prelazak u Bayern nije vjerojatan zbog iznimno visoke odštete. Manchester City je favorit", zaključio je Petterberg.