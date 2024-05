Vincent Kompany postat će novi trener Bayerna, objavio je Fabrizio Romano.

Kompany vodi engleski Burnley, s kojime je ove sezone ispao iz Premierlige i sada se Bayern s njegovim klubom mora dogovoriti oko odštete, ali to ne bi trebao biti problem i očekuje se da će posao uskoro biti i službeno potvrđen.

Bavarski klub se dugo mučio s pronalaskom novog trenera, koji će momčad voditi od sljedeće sezone, kada klupu napušta Thomas Tuchel.

To im je išlo mnogo teže no što je bilo očekivano. Nedavno ih je odbio Ralf Rangnick, aktualni izbornik Austrije koji je bio najizgledniji kandidat za preuzimanje klupe, a prije njega su to učinili Julian Nagelsmann, Xavi, Zinedine Zidane i Xabi Alonso.

Kao kandidat za novog trenera spominjao se i sadašnji strateg portugalske Benfice Robert Schmidt, no i on je otpao pa su se Bavarci na kraju odlučili za Kompanyja, koji je bio jedan od najvećih belgijskih nogometaša u povijesti, a kao trener poznat je po vrlo ofanzivnoj igri, što mu nije prošlo u Premierligi pa je njegov Burnley kao pretposljednji, sa samo pet pobjeda u sezoni, ispao iz Premierlige.

