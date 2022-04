Poljski golgeter Robert Lewandowski (33) navodno ima dva zahtjeva kad je u pitanju produženje ugovora s Bayernom - novi dvogodišnji ugovor do ljeta 2025. i povećanje plaće, koja prema neslužbenim podacima iznosi 24 milijuna eura godišnje, no ne vjeruje se da će Bavarci na to pristati pa je njegov odlazak iz Munchena sve izgledniji.

Njegov ugovor s Bayernom ističe u ljeto 2023., a Bayernov službeni stav je da će Poljak ostati u klubu do kraja iduće sezone. No, njemačkim medijima kruži priča da bi ga mogli prodati ovog ljeta za odštetu od barem 40 milijuna eura.

Navodno je najzainteresiraniji za njegovo dovođenje španjolski gigant Barcelona koji ga je spreman platiti 40 milijuna eura, pojavila se priča da su Katalonci i dogovorili osobne uvjete s njim, no Bayern ga ne namjerava.

Njemački mediji su objavili da Bayern ne želi prodati Lewandowskog ovoga ljeta makar to značilo da na njemu neće ništa zaraditi sljedećeg ljeta, kada će moći kao slobodan igrač popisati za novi klub ako ne produži ugovor.

Otkad je 2014. stigao u Bayern Lewandowski je iznimno efikasan, te je u 372 utakmice postigao 342 gola. I ove sezone je na vrhunskoj razini, te je u 43 nastupa zabio 48 pogodaka.