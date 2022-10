Jedna od najvećih i najskupljih zvijezda Barcelone, Nizozemac Frenkie de Jong, najavio je nedjeljni El Clasico protiv Real Madrida. Bit će to posebno zanimljiv derbi jer Katalonci i Madriđani imaju isti broj bodova i samo gol-razlika Barcelonu drži na prvom mjestu.

Nizozemac trenutno ne uživa baš preveliko povjerenje trenera Xavija Hernandeza i ove je sezone igrao samo dvije utakmice u punoj minutaži i pritom je postigao jedan gol. Međutim, očekuje se da će De Jong dobiti svoju šansu na utakmici s Realom.

Nahvalio Luku

"Moramo pokazati da smo i dalje dobra momčad. Znamo da je Real jaka momčad", rekao je De Jong u najavi utakmice i zatim je komentirao Luku Modrića, jednog od najboljih veznjaka svijeta pa i svih vremena.

"Real ima vrlo jake igrače u srednjem redu. Ima Modrića. Koliko je on ono star, 35, 36, 37 godina? Ma to nema veze, on i dalje daje sve što može u tim godinama te je i dalje jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Obožavam ga gledati", naglasio je De Jong.