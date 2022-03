Već smo osigurali dva pojačanja za iduću sezoni. Jedan je vezni igrač, a drugu središnji branič, međutim ne smijem vam reći njihova imena. Izjavio je to predsjednik Barcelone Joan Laporta za RAC1. Iako nije htio otkriti imena novih pojačanja najpoznatiji stručnjak za transfere potvrdio je da je riječ o Francku Kessieju i Andreasu Christensenu.

Progovorio je Laporta ovom prilikom i o onome što najviše zanima navijače - povratak Lionela Messija.

"Nisam primio nikakve poruke od njega ili njegovih menadžera oko mogućnosti povratka u Barcelonu. Moja komunikacija s Messijem više nije tečna, ali voli bih da Leo bude s nama na otvorenju novog stadiona. Camp Nou će uvijek biti njegov dom. Nije bilo razgovora o njegovom povratku. Nismo razmatrali takvu opciju. Leo je Leo, najbolji je, ali takva opcije nije u našim planovima", poručio je i dodao kako prošlog ljeta nisu imali izbora te da su ga morali prodati PSG-u.

Progovorio je i o klupskim željama i propalim transferima.

"Stvarno mi se sviđa Joao Felix. Prošlo ljeto radili smo na razmjeni s Atleticom između Felixa i Griezmanna, ali to je propalo. Raphinha? On mi se stvarno sviđa. Deco je njegov menadžer i u izvrsnim smo odnosima. Želim naglasiti kako Deco nije na našoj platnoj listi. On će nam samo pomoći jer dominira brazilskim tržištem", istaknuo je. Haaland i Mbappé su potom došli na red, odnosno mogućnost da ih vidimo u Barcinom dresu.

"Nikada ne bih pristao na zahtjeve kakvi se traže za transfere te dvojice igrača. Na te cifre nikada ne bismo pristali, nema šanse. Ne vidim ih u Barceloni", poručio je.

Postavljeno mu je pitanje i o Mohamedu Salahu i Robertu Lewandowskom.

"Vrhunski igrači žele doći u Barcelonu, to je jasno. Ne mogu vam reći pregovaramo li s ovom dvojicom ili ne jer će mi u klubu reći da stvaram probleme u pregovorima", završio je.