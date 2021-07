Kad je Barcelona prije dvije godine iskeširala 120 milijuna eura za francuskog napadača Antoinea Griezmanna, nisu se nadali da će danas on imati ovako loš status u momčadi. Pokazao se kao promašaj, nije dao ni blizu dovoljno golova i katalonski klub sad samo gleda kako bi ga se riješili.

Pokazalo se da je to jako težak zadatak jer Griezmanna nitko niti želi niti može platiti. Britanski tabloid Daily Mail piše kako je Barca pokušala razmijeniti Francuza u njegov stari klub Atletico Madrid. U tom je propalom dogovoru trebao u drugom smjeru ići sjajni Portugalac Joao Felix, no to se nikako nije ostvarilo.

Od statusa zvijezde do problema

Griezmann je postao velik problem za Barcelonu. Trenutno je on najplaćeniji igrač kluba, a zarađuje oko 350 tisuća eura tjedno. Tako će biti bar dok Messi ne odluči potpisati novi ugovor.

Nije samo ponašanje na terenu dovelo do odluke o njegovoj prodaji, već i ponašanje izvan terena. Griezmann i Dembele umiješani su u skandal. Snimka otprije dvije godine pokazuje ih kako rasistički vrijeđaju majstore u Japanu koji su im samo došli popraviti televizor u hotelskoj sobi.

Francuske zvijezde ispričale su se, ali javnost nije baš najbolje prihvatila ni tu njihovu ispriku.