Golom turskog nogometaša Hakana Calhanoglua u nadoknadi prvog poluvremena Inter je u Milanu pobijedio Barcelonu 1-0 u dvoboju 3. kola skupine C Lige prvaka.

Drugu pobjedu upisala je tako talijanska momčad za koju nije konkurirao hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović zbog ozljede. Pogodak vrijedan tri boda Calhanoglu je postigao preciznim udarcem s nešto manje od 20 metara nakon čega se Inter othrvao svim gostujućim naletima te sačuvao pobjedu. Dembele je imao dvije sjajne šanse za Barcelonu, jednom je pogodio i domaću vratnicu, dok je gostima poništen i izjednačujući pogodak koji je postigao Pedri. Svemu je prethodilo igranje rukom Ansu Fatija.

Upravo je taj poništen pogodak izazvao vrlo burne reakcije jer, kako je ispalo, uopće nije bio neregularan. U sudačkoj nadoknadi Interov bek Denzel Dumfries rukom je skinuo loptu s glave Fatija, a slovenski sudac Slavko Vinčić i njegov pomoćnik to nisu vidjeli niti su reagirali iz VAR sobe.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Henry lupao glavom o stol

Barcelona je divljala nakon te loše odluke sudaca jer moglo je završiti drugačije i ovaj poraz bi ih mogao stajati prolaska skupine, a vatreno je bilo i u studiju CBS Sportsa gdje su Ligu prvaka komentirali bivši slavni nogometaši Micah Richards, Jamie Carragher i Thierry Henry.

"Ovo je penal i to je jasno kao dan. Što vam više treba od pogleda na ovu scenu? Interov igrač je loptu odnio rukom s glave igrača Barcelonu. Potpuno razumijem Xavijevu frustraciju", rekao je Micah Richards, a nadovezao se Carragher.

"Ovo je čista ruka. Zašto imamo VAR kada ne presuđuje u ovakvim situacijama? Šokantno je da VAR ovdje nije signalizirao sucu da pregleda snimku", veli tako bivši Liverpoolov stoper.

Najburnije je reagirao Henry koji je čak nabijao glavom o stol zbog odluke sudaca. "Ne razumijem zašto suci u situacijama kao što je ova ne izađu pred javnost i ne priznaju da su pogriješili? Čovjek u kombiju nije vidio penal, pa moj desetogodišnji sin je to vidio i odmah mi poslao poruku pitajući me kako to nije penal? Imate milijun kamera koju pokazuju ovu situaciju, a tvrdite da niste vidjeli?! Dajte, molim vas", ljutito je govorio Henry.