Iako je prvi pokušaj uz puno buke i negodovanja neslavno propao, predsjednik Barcelone Joan Laporta još uvijek tvrdi da je projekt Superlige "još uvijek živ" iako se većina klubova osnivača povukla nakon bure u javnosti.

Od 12 klubova osnivača iz projekta su se u travnju povukli svi osim Barcelone, Real Madrida i Juventusa. Ostalih devet su s UEFA-om potpisali sporazume da se neće ponovno upustiti u tu avanturu, no čini se kako Laporta i Barca nastavljaju sa svojim planovima o osnivanju europske nogometne lige u kojoj će biti samo najbogatiji klubovi.

"Projekt je još uvijek živ. Tri kluba koji brane projekt pobjeđuju u svim sudskim procesima", kazao je ovog tjedna Laporta na televiziji Esport 3. "UEFA ga ne može zaustaviti, a pritisak prema engleskim klubovima nije imao nikakav učinak", kazao je Laporta.

'Bit će to najatraktivnije natjecanje na svijetu'

Podsjetimo, 12 klubova u travnju je najavilo osnivanje Superlige, a potom je za manje od 48 sati, ideja pokopana pod pritiskom medija, nogometnih legendi, aktivnih igrača i trenera te navijača koji su čak organizirali i prosvjede.

Prvi su odustali veliki engleski klubovi, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham, koji su činili okosnicu buduće lige pa su se dva španjolska i talijanski velikan našli na vjetrometini. Uz šest premijerligaša, projekt su napustili i Milan i Inter te Atletico Madrid.

"Ako se Superliga ostvari bit će to najatraktivnije natjecanje na svijetu i pomoći će financijski", rekao je predsjednik Barcelone koji se nada da će Europski sud u Luksemburgu presuditi u njihovu korist i dozvoliti koncept Superlige koja bi bila izdvojena iz UEFA-e.

'To više ne želimo proživljavati'

O Superligi ovog tjedna nije govorio samo Laporte, već i predsjednik UEFA-e, Slovenac Aleksandar Čeferin, koji je poručio da je to "epizoda koju više ne žele gledati". "U 2020. i 2021. godini ništa nije bilo normalno. Sve što sada želimo je vraćanje u normalu. No, za to je potrebno zadržati jedinstvo nakon nesretne Superlige. To je epizoda koju više ne želimo proživjeti. Želimo biti ujedinjeni i biti model za nogomet", rekao je šef UEFA-e.

No, sama činjenica da su klubovi u travnju objavili osnivanje nove lige izvan UEFA-e pokazuje da oni najbogatiji, kao i njihovi vlasnici, nisu zadovoljni trenutnom organizacijom europskih natjecanja kao niti profitom koji im on odnosi zbog čega se može pretpostaviti da je UEFA u travnju, na krilima jednoglasne osude javnosti, dobila samo jednu bitku, no da je rat još daleko od završetka.

'Superliga je nudila brzi financijski fiks'

Profesor ekonomike sporta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Tomislav Globan smatra kako nije slučajno što predsjednik i dalje priča o osnivanju Superlige.

"Superliga je nudila brzi financijski 'fiks' u kojem je bilo moguće nastaviti živjeti na visokoj nozi bez stezanja remena, odnosno rezanja plaća igračima. Nezgodno je kad su ti igrači ujedno i globalne superzvijezde pa je proces pregovora oko drastičnog smanjenja plaća vrlo težak. Odlazak Messija iz Barcelone treba promatrati i u tom kontekstu. Veliki klubovi zamjeraju Uefi što nije na vrijeme reformirala Ligu prvaka koja u trenutnom formatu ne nudi dovoljno utakmica između najpopularnijih klubova.

Barcelona i Juventus su prošle sezone čak 4 od 6 utakmica grupne faze odigrali protiv Dynamo Kijeva i Ferencvarosa. Oni na to gledaju kao na veliki oportunitetni trošak jer činjenica da su u tim terminima, u nekom drugom formatu natjecanja, mogli igrati s Liverpoolom, PSG-om, Bayernom ili Interom, za njih znači da postojeći sustav natjecanja nema tržišne logike. Smatraju da igranjem s manje popularnim klubovima propuštaju ogromnu zaradu na globalnom TV tržištu", objašnjava Globan za Net.hr.

Veliki neće bankrotirati ni bez Superlige

Smatra da veliki klubovi, kao što su Barcelona, Real ili Juventus neće bankrotirati bez Superlige jer njihova važnost nadilazi sportske okvire.

"Njihova opstojnost je i političko pitanje pa niti jedan političar u Španjolskoj i Italiji neće dozvoliti da simboli njihovih gradova i država propadnu. Ono o čemu se može razgovarati je jesu li veliki klubovi održivi bez Superlige po pitanju postojeće razine troškova i akumuliranih dugova. Da nije bilo koronakrize odgovor bi bio potvrdan jer su prihodi klubova kontinuirano rasli, financirani rastućim priljevom od TV ugovora i srednjoročna perspektiva je bila optimistična.

No, COVID je to zaustavio i klubovi su se nenadano našli u nebranom grožđu, ostali su bez prihoda na koje su računali, i jedini izlaz koji je preostao je tražiti nove izvore prihoda 'odmah i sad' ili rezati troškove. Budući da im postojeća Uefina Liga prvaka ne nudi iznose koje bi im donijela Superliga, kratkoročno im ne preostaje ništa drugo nego rezati plaće igrača", kaže Globan.

Kako premostiti jaz dok nova Liga prvaka ne zaživi?

Njegova procjena je da ako do Superlige ne dođe do kraja ovog desetljeća, tada su velike šanse da je nikada neće ni biti. "Uefine reforme Lige prvaka polako, ali sigurno, upravo idu u smjeru da se poveća broj utakmica između najvećih klubova u grupnoj fazi, da se omogući 'wild card' velikim klubovima koji Ligu prvaka nisu izborili kroz nacionalna prvenstva, a stvaraju se i pretpostavke za puni piramidalni sustav europskih natjecanja s vertikalnim sustavom promocije i ispadanja između njih, neovisan o nacionalnim prvenstvima. To se ne razlikuje previše od principa na kojima bi počivala Superliga, ali problem za velike klubove je kako premostiti financijski jaz u njihovim bilancama u vremenu dok do ta Uefina reforma u potpunosti ne zaživi i u praksi", kaže Globan.

Objasnio je i na što misli predsjednik Barcelone kada govori o presudi Europskog suda u Luksemburgu.

"Europski sud pravde je presudio da Uefa nema pravo financijski kažnjavati i ucjenjivati 'odbjegle' nogometne klubove jer je sloboda tržišnog natjecanja temeljna sloboda na kojoj počiva Europska unija. Slijedi nam razdoblje u kojima će sudovi sve više preispitivati poziciju Uefe kao monopolista koji ima primat nad nogometnim natjecanjima u Europi i uvjetuje klubovima da se ponašaju po njihovim pravilima. Mislim da takva monopolistička pozicija nije dugoročno održiva i jedini način da Uefa opstane u formi u kojoj je sada je da se dogovori s velikim klubovima oko veće raspodjele financijskog kolača i otvori im vrata za značajnije sudjelovanje u donošenju odluka o budućnosti europskog nogometa", zaključuje Globan.

P.S. Na naslovnoj fotografiji, za sve one koji su se pitali, jest najbolji igrač današnjice Leo Messi na presici na kojoj je u suzama objavio kako odlazi iz Barcelone.