Gospođa Elvira Turiño Pérez (80) priznala je u simpatičnom videu kako joj je velika želja upoznati hrvatskog reprezentativca Luku Modrića. Ona živi u selu Pajares de la Lampreana, koje je smješteno pokraj grada Zamore i ima 306 stanovnika. redovno prati utakmice Real Madrida i Vatrenog.

"U ovom životu, sa svojih 80 navršenih godina, voljela bih se fotografirati sa svojim Modrićem. On je najbolji u čitavom Real Madridu. On je sjajan čovjek i dobar te skroman dečko, ima sve", poručila je putem videa koji je brzo postao hit i nema sumnje da će uskoro doći do Modrića.

400. utakmica

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u nedjelju je protiv Barcelone odigrao svoju 400. utakmicu za Real. U ponedjeljak je rekao kako tek treba vidjeti koliko će ih još odigrati.

"Jako sam ponosan što sam odigrao 400 utakmica. Nadam se da ću ih nastaviti igrati a vidjet ćemo do kojeg ću broja doći", izjavio je Modrić za klupsku internetsku stranicu. Vatreni, s 36 godina najstariji igrač Real Madrida, ima ugovor do 30. lipnja 2022. godine. Ranije je govorio kako želi ostati što duže u Madridu i ondje završiti igračku karijeru.

A od 400 odigranih utakmica izašao je kao pobjednik u njih 261. Pri tome je osvojio četiri Lige prvaka i četiri klupska svjetska prvenstva, tri europska Superkupa, tri španjolska Superkupa, dva prvenstva i jedan kup. Godine 2018. osvojio je Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša svijeta.