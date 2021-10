U susretu 3. kola H skupine Europske lige Dinamo je na gostovanju u Beču pred 22.300 gledatelja izgubio od Rapida sa 1-2 upisavši drugi poraz u skupini.

Nakon što je natjecanje u skupini otvorio domaćim porazom od West Hama (0-2), a potom u drugom kolu pružio sjajnu predstavu ostvarivši uvjerljivu pobjedu protiv Genka (3-0), Dinamo je na gostovanju u Beču ponovo razočarao upisavši poraz kojim je ugrozio borbu za jednu pd prve dvije pozicije.

Golove za Rapid, kojem je ovo prva pobjeda, zabili su Marco Grull (9) i Maxmillian Hofmann (34), dok je strijelac za "Modre" bio Mislav Oršić (24).

Bakljada BBB-a

Utakmicu je obilježilo i vrlo strastveno navijanje Bad Blue Boysa. Navijači Dinama od samog su početka pjevali i bodrili svoje igrače, ali su tijekom cijele utakmice palili baklje uglavnom po jednu ili dvije, ali su u nekoliko navrata zapalili i više njih pa se malo zadimilo.

Sutkinja je u jednom trenutku morala prekinuti utakmicu na desetak sekundi, ali to je bilo to. Vrlo je zanimljivo primijetiti kako je samo jedna od svih tih silnih baklji završila na terenu, dok su sve ostale navijači ugasili na tribini, a to je nešto što treba pohvaliti jer obično dobar dio njih završi na terenu.