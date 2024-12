Pogledajte rekord koji su postavili Blackpool i Aston Villa, izvodili jedanaesterce do 19. serije

Engleski EFL Trophy jedno je od besmislenijih nogometnih natjecanja. Riječ je o kup natjecanju u kojem sudjeluju engleski drugoligaši i trećeligaši te U21 momčadi 16 premijerligaša.

Jučer su se igrale utakmice šesnaestine finala, a nevjerojatna situacija se dogodila na utakmici Blackpoola (treća liga) i Aston Ville U21. Utakmica je otišla na raspucavanje s bijele točke, a tamo smo vidjeli rekordnu seriju od 38 jedanaesteraca! Utakmica je u 90 minuta završila 1:1, a Albie Morgan iz Blackpoola i Aidan Borland iz Ville su jedini promašili u raspucavanju, to je bilo u trećoj seriji, a izvođenje se nastavilo do 19. serije kada je branič Blackpoola Jordan Lawrence-Gabriel pogodio vratnicu i beskonačno duga penal-serija konačno je došla do svoga kraja.

Nakon utakmice, trener Blackpoola, dobro poznati Steve Bruce, koji je vodio i Aston Villu, rekao je za BBC Radio Lancashire: "Sudjelovao sam u puno raspucavanja, ali nikad nisam vidio da završi 18:17". Bruce nije niti mogao nešto ovako vidjeti jer je ovo rekord engleskog profesionalnog nogometa. Svjetski rekord drže Izraelci. U play-off utakmici za ulazak u drugu izraelsku ligu su SC Dimona i Shimshon Tel Aviv pucali čak 56 jedanaesteraca završivši utakmicu nakon nevjerojatnih 28 serija.

