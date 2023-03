Prije nekoliko dana se pojavila vijest kako je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić započeo pregovore s Real Madridom oko produženja ugovora koji istječe za četiri mjeseca. A da želi nastaviti i završiti svoju karijeru u Kraljevskom klubu, potvrdio je i tijekom konferencije za medije na kojoj je najavljivao utakmicu Hrvatske i Walesa.

Modrića španjolski mediji povezuju s odlaskom u Saudijsku Arabiju, točnije Al Nassr u kojem igra njegov bivši suigrač Cristiano Ronaldo. Portugalac ondje zarađuje oko 200 milijuna eura godišnje, a ogroman novac mogao bi u istom pravcu usmjeriti i Modrića, navodilo se.

As: Modrić je umoran od glasina

Modrić, koji ima valjani ugovor samo do kraja aktualne sezone, to je ponovno demantirao jučer, a njegove riječi prenosi As navodeći da je to napravio tonom koji dokazuje da je umoran od glasina koje kruže.

"Ronaldo je jedinstven igrač i drago mi je da smo igrali zajedno. Njegovi uspjesi, to je nešto fenomenalno. Što da kažem a da nisam već rekao? Postajem si dosadan. Zna se što je moja želja, to je ostanak u Real Madridu. Ovo drugo su nagađanja, pisanja. Znam da vi trebate nešto pisati i davati informacije. Na to ne mogu utjecati, ali ono što mogu je ponoviti da se nadam ostanku u Madridu", rekao je Modrić.