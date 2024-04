Arsenal je u zaostaloj utakmici 29. kola na svom Emiratesu 'razbio' Chelsea 5-0 i tako zadržao vrh poretka Premier lige.

Poveli su 'topnici' već u četvrtoj minuti kada je na dodavanje Ricea Leandro Trossard s lijeve strane pucao u bliži kut, a Petrović nije dobro pokrio ono što je trebao za 1-0 Arsenala.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Držao se Chelsea nekako do kraja prvog poluvremena, no u nastavku su od 52. do 57. domaćini s dva gola riješili pitanje pobjednika. Prvo je White jedan 'odbijanac' u šesnaestercu spretno pospremio u mrežu, a pet minuta kasnije Odegaard je sjajno izbacio Havertza pred Petrovića, a ovaj loptu pospremio iza njegovih leđa.

Razigrani Odegaard

Havertz je zabio još jedan u 65. minuti kada mu je Saka dodao s lijeve strane, a on s nekih 14 metara pucao dolje desno i pogodio uz stativu. Treba istaknuti i jako loše kretanje i postavljanje Badiashilea u toj situaciji. U 65. je Odegaard lijepo dao na desnu stranu za Whitea, a ovaj odmah htio ubaciti u sredinu za Havertza, no otišla mu je lopta malo preko noge te na opće iznenađenje završila u mreži za potpuni potop Chelseaja.

Pojačali su ovom pobjedom igrači Mikela Artete i gol razliku koja bi na kraju mogla imati veliku ulogu i koja ih drži ispred Liverpoola, a možda i najveći test na putu do kraja prvenstva imaju u sljedećem kolu kada gostuju kod Tottenhama u još jednom, čak i većem gradskom derbiju.

