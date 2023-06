Arsenal je službeno potvrdio dovođenje Kaija Havertza iz Chelseaja. Njemački reprezentativni ofenzivac na drugu stranu Londona prelazi za 65 milijuna funti, a to nije sve...

Nakon što su protekle sezone fascinirali nogometne zaljubljenike pružavši fenomenalne izvedbe na travnjaku, Topnici su u borbi za naslov posustali pred sam kraj. Građani su se još jednom okitili naslovom prvaka, ali klub iz sjevernog Londona odlučio je ''odriješiti kesu'' i postati još konkurentniji.

Nakon što je City jučer potpisao Kovačića, Arsenal im je danas odgovorio skupocjenim dovođenjem Havertza.

Osim Havertza, velika Artetina želja je i Declan Rice, kojeg tjednima pokušavaju dovesti, a očito im je to sada pošlo za rukom. Prema riječima Fabrizija Romana sve je riješeno, osim nekih istnih detalja, ali West Ham je ponudu navodno prihvatio.

Čak 100 milijuna funti plus 5 milijuna funti u bonusima prihvatili su Čekićari, a to će biti najskuplji transfer engleskog nogometaša ikad, kao i najskuplji transfer odrađen između klubova u Premiershipu.

Money, money, money, must be funny, in the rich man's world...