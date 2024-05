Arne Slot je novi trener Liverpoola, službeno je potvrdio klub u ponedjeljak.

"Nogometni klub Liverpool može objaviti kako je postigao dogovor s Arneom Slotom koji će formalno preuzeti trenersku poziciju 1. lipnja,"stoji u priopćenju kluba s Anfielda.

Slot je od 2021. vodio nizozemski Feyenoord s kojime je osvojio nizozemsku prvu ligu prošle sezone te nizozemski kup ove sezone, a da stiže na klupu Liverpoola sam je potvrdio prošloga tjedna.

Arne Slot je trenersku karijeru počeo u Cambuuru. Zatim je vodio AZ Alkmaar, da bi u Feyenoord stigao 2021. godine. Klub je vodio u 149 utakmica i ima učinak od 97 pobjeda, 29 remija i 23 poraza.

Tijekom svoje igračke karijere nastupao je za Zwolle, NAC Bredu, Spartu Rotterdam i PEC Zwolle prije nego što je 2013. objesio kopačke o klin.

Momčad Luke Ivanušeca priredila je prošlog vikenda tulum iznenađenja za Slota s njegovom obitelji i osobljem. Ono što će obradovati navijače Redsa je snimka Slota kako zagrljen s ostalima pjeva himnu Liverpoola You'll never walk alone. Zasigurno je time prošao prvi test među navijačima Redsa, no tek ga sljedeće sezone čeka pravi zadatak da osvoji publiku s Anfielda nakon karizmatičnog Nijemca Jurgena Kloppa koji odlazi iz kluba na kraju sezone nakon devet godina.

Liverpool je osvojio treće mjesto sa 82 boda iza prvaka Manchester Cityja sa 91 bodom i drugoplasiranog Arsenala sa 89 bodova.