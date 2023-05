Klub navijača Armada objavila je poziv za proslavu 36. rođendana navijačke skupine. Cijeli dan obilježen je brojnim aktivnostima, vrhunac će biti na derbi utakmici protiv Istre, a završni čin biti će 9.5. polaganjem vijenaca.

Armadin proglas prenosimo u cijelosti:

XXXVI. GODINA - PLOVIMO BEZ STAJANJA! Polako ulazimo u tjedan u kojem započinjemo sa obilježavanjem 36. rođendana naše grupe. Ove godine program započinje u subotu, 06.05.2023. od 09 do 13 sati na stadionu Kantrida već tradicionalnim dobrovoljnim darivanjem krvi. Svaki darivatelj će na poklon dobiti ulaznicu za utakmicu Rijeka - Istra 1961, poklon iznenađenja KN Armada i znak pažnje GDCK Rijeka.

Program se nastavlja isti dan u 17 sati velikim okupljanjem kod caffe bar Donatello, te zajedničkim odlaskom - korteom do kampa na Rujevici odnosno sjeverne tribine. U 19,10 sati naša Rijeka igra protiv Istre 1961, priprema se velika rođendanska koreografija tako da poseban poziv svim našim članovima da na vrijeme uđu na stadion te prate uputstva vođe navijanja. Pozivamo svakog našeg člana, svakog navijača Rijeke na stadionu da od prve do zadnje minute budemo 12. igrač našim dečkima, kao i svih 36 godina do sad te da naše susjede sa druge strane Učke probudimo iz sna o Europi i pokažemo im di im je mjesto!

Koncert povodom 36. rođendana održati će se u Docker pub na Rujevici nakon utakmice uz goste iznenađenja.Proslavu ćemo završiti u utorak, 09.05.2023. u 17 sati polaganjem vijenaca na spomenik svim poginulim pripadnicima Armade i navijačima Rijeke u Domovinskom ratu.