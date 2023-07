U najizjednačenijoj utakmici Svjetskog prvenstva nogometašica igranoj u ponedjeljak Italija je u 1. kolu skupine G u Aucklandu svladala Argentinu s 1-0.

Utakmica je odlučena u samoj završnici kada je Girelli zabila za 1:0 u 87. minuti.

A nakon utakmice glavna te,a u Argentini nije poraz, već jedna njihova reprezentativka - Yamila Rodriguez, koja je u igru ušla u drugom poluvremenu. Točnije, njene tetovaže koje je otkrila dok je sjedila na klupi za pričuve.

Njene noge su prekrivene tetovažama i prvo je javnost bila oduševljena kada je vidjela tetovažu Diega Maradone na lijevoj nozi, no kada je spustila štucnu, uslijedio je šok jer ona na potkoljenici ima i tetovažu Cristiana Ronalda.

Argentinska javnost ne podnosi Cristiana zbog velikog rivalstva s njihovom ikonom Lionelom Messijem.

No, Yamili to nije bitno jer ona ne krije da joj je Ronaldo veliki idol, za razliku od Messija.

"Oko Ronalda mi se sve sviđa i on je bez ikakve sumnje najbolji fudbaler svijeta. Pratila sam ga godinama i gledala kako se razvijao kao igrač i pitam se kako neko može biti tako savršen? Iznenađuje me sve što on radi... S ovom tetovažom Ronaldo je sa mnom zauvijek. On je moj idol. Messi? Messi to nije. Ronaldo i Diego zauvijek"