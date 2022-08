Nogometaši talijanskog prvaka Milana novu sezonu u Serie A počinju ove subote protiv Udinesea, a trener Rossonera Stefano Pioli u toj utakmici najvjerojatnije neće moći računati na prvog napadača svoje momčadi, Francuza Oliviera Girouda.

Talijanski list Corriere della Sera je objavio da Giroud ima problema s mišićima, zbog čega nije zaigrao ni u posljednjoj prijateljskoj utakmici na pripremama, te da će se na dan utakmice s Udineseom donijeti odluka hoće li nastupiti.

Isti izvor navodi i da ako Giroud neće moći igrati, da će u vrhu napada susret početi hrvatski napadač Ante Rebić, koji je briljirao na pripremama i vratio se u formu kao iz najboljih dana.

Rebiću je prošla sezona bila najgora u dresu Milana. Puno se pisalo se da će ga klub prodati, no to se nije dogodilo, već je došlo do ogromnog preokreta. Rebić je bio jedan od najboljih igrača Milana na pripremama, vratio se u formu i pokazao treneru Pioliju da će na njega moći jako ozbiljno računati u nadolazećoj sezoni.