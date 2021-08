Nekadašnji Hajdukov golgeter, danas već pomalo zaboravljeni hrvatski napadač, Ante Vukušić (30), znan i kao "Sinjski dijamant", pronašao je novi klub nakon što je prije par mjeseci raskinuo ugovor s rumunjskim FCSB-om, odnosno bivšom Steauom su prije promjene imena zvali.

Naime, Vukušić bi uskoro trebao potpisati za Slaven Belupo. To će mu biti 11 klub u karijeri, i ujedno označava njegov povratak u HNL nakon što je 2012. napustio Hajduk i prešao u Pescaru.

Nosio dres reprezentacije

Vukušić je svojevremeno igrao za hrvatsku reprezentaciju, a sve mu je to donio sjajan period u Hajduku (42 gola u 99 nastupa). Kako je otkrio lani u razgovoru za Sportklub, Vukušić nije htio otići iz Hajduka još dok je bio mlad u Pescaru, no morao je i sve je to rezultiralo dosta lošim periodom u njegovoj karijeri.

"Iskreno, ja nisam htio otići u Pescaru, ali tadašnji predsjednik Brbić mi je rekao da moram ići jer su u financijskim problemima. Bilo je natezanja, pa sam na kraju otišao u Italiju, tamo je bilo stvarno teško. Imate i primjer Petkovića i Rebića koji su isto bili u Italiji, pa su na kraju sazreli. Išao sam na trening tamo kao da me netko tjera, uopće nisam bio tamo zadovoljan”, rekao je Vukušić.

Puno ga se puta povezivalo s povratkom na Poljud, ali to se nikad nije realiziralo.

"Pregovarali jesmo, ali oni su bili neodgovorni i svako je otišao svojim putem", ispričao je Vukušić u jednom intervjuu.