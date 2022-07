Nogometaši talijanskog prvaka Milana u srijedu u prijateljskoj utakmici na pripremama u Austriji deklasirali su tamošnjeg prvoligaša Wolfsberger s 5:0.

Rossoneri su nakon prvog poluvremena vodili 2:0, a drugi pogodak postigao je hrvatski ofenzivac Ante Rebić koji je u 41. minuti nakon brze akcije "zakucao" iz blizine loptu u mrežu nakon ubacivanja Yacine Adlija. Pogodak možete pogledati OVDJE.

Milan je u vodstvo doveo Rafael Leao u 39. minuti, Rebić je povisio dvije minute kasnije, a u strijelce su se u drugom poluvremenu upisali Messias (57), Adli (60) i Gabbia (66).

Rebić je igrao do 61. minute.

Rebiću je prošla sezona bila najgora u dresu Milana. Puno se pisalo se da će ga klub prodati, no to se nije dogodilo pa se on sada nalazi na pripremama Rossonera i bori se za mjesto u momčadi u sljedećoj sezoni i jako mu dobro ide.

Prije utakmice s Wolfsbergerom, odigrao je dvije prijateljske utakmice. U prvoj, protiv niželigaša Lemine Almennom u Milanellu, bio je kapetan Rossonera i oduševio je krasnim golom s dvadesetak metara. Rebićev gol možete pogledati OVDJE. Oduševio je i u drugoj, protiv njemačkog Kolna, ali sjajnom asistencijom petom za gol francuskog napadača Oliviera Girouda.