Nekadašnja mlada zvijezda visoko puca: 'Želim se nametnuti Guardioli, a mogu i do reprezentacije'

Kad je veliki Manchester City 2019. pokucao na vrata Poljuda i dao za mladog hajdukovca 6,3 milijuna eura, mnogi su pomislili kako je Ante Palaversa nova zvijezda u usponu.

Ipak hrvatski nogometaš nije se uspio nametnuti sastavu Pepa Guardiola, pa je više vremena proveo na posudbama nego u Manchesteru. Trenutno se nalazi na posudbi u škotskome Aberdeenu, a nekadašnji mladi Vatreni se nada kako će mu upravo ova godina biti prekretnica.

Za Daily Record dao je intervju u kojem je opisao svoj dolazak u City.

"Bio sam tinejdžer, bilo je uzbudljivo što je tako velik klub došao po mene. Kada sam potpisao za City, znao sam da hoću doći tamo i biti dobar. Ipak, nije uspjelo, ali u budućnosti želim igrati za njih i nametnuti se, uvijek to imam u glavi. Nadam se da ću u Aberdeenu igrati što bolje i pomoći momčadi da ostvare zadane ciljeve", rekao je 24-godišnjak.

Palaversa je prošao sve mlađe kategorije s hrvatskome reprezentacijom, a san mu je zaigrati za A selekciju:

"Ako ovako nastavimo igrati, to mi sigurno može pomoći da dođem do reprezentacije. Igramo sjajno kao momčad i to će utjecati na to da individualci idu prema naprijed. Drago mi je da sam dobio priliku za dokazivanje u Aberdeenu, mislim da mogu napraviti sjajne stvari", zaključio je.

