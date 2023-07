Dijete Dinama i jedan od nekadašnjih najvećih talenata hrvatskog nogometa, Ante Ćorić, gostovao je u Podcast Inkubatoru i pričao o mnogim zanimljivim temama.

Jedno od pitanja kojih su se dotaknuli bilo je o povratku u HNL i igranja za neke od rivala, posebice Hajduka:

''Bila je opcija, bilo je i više opcija, ali meni je to posao, volim nogomet, ali sve se to svodi na posao. Na primjer da igram za Rudeš, igrat ću svim srcem, ali navijat ću za Dinamo. Nije iz Hajduka bilo ništa konkretno, bilo je priče, ali nisam uopće o tome htio razgovarati. Prvo radi sebe, a onda radi ljudi koji me vole i cijene to što toliko volim Dinamo kao što ga i oni vole, ne znam kako bi mogao razočarati sebe i druge i ne shvaćam kako je to nekad netko mogao napraviti'', rekao je Ćorić i nadodao kako mu se iz splitskog kluba nisu javljali samo jednom.

''Otići u rivalski klub poput Rijeke ili Hajduka mi je nezamislivo. U dva navrata su zvali, otac mi je prenio informaciju, ali rekao sam kako volim Dinamo i kako to ne dolazi u obzir.''

'Išao sam i na Sjever'

Koliko voli Dinamo dokazao je tako što je i kao igrač Rome dolazio na stadion: 'Bio sam na Sjeveru, čak sam jednom prilikom nešto i objavio, ali sam brzo maknuo. Brat Josip je također veliki Bad Blue Boys, on i njegova ekipa su na svakoj utakmici.''

Ćorić je trenutačno bez kluba, višegodišnji ugovor sa Romom mu je istekao, stoga je u potrazi za novim klubom.