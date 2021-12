Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir potpuno se oporavio od ozljede aduktora desne noge pa u prošlom kolu španjolskog prvenstva postigao svoj prvi ovosezonski gol za Osasunu, čime se nanovo stavio na raspolaganje izborniku Zlatku Daliću.

"Dobro je. Nakon stvarno jednog dužeg perioda sam zdrav te se osjećam jako dobro, ništa me ne muči. To je iza mene", rekao je 30-godišnji Budimir u razgovoru za Hinu.

Nakon ozljede u rujnu, u srijedu je prvi put istrčao u udarnoj postavi "Crvenih" iz Pamplone u remiju 1-1 s Elcheom.

Opet u prvih 11

"Nakon malo dužeg perioda ponovo sam u prvih jedanaest, to mi je stvarno trebalo. Nakon četiri tjedna treninga, te ulazaka u igru s klupe bila je to napokon utakmica u početnoj postavi. Super se osjećam zbog toga", rekao je 1,90 metara visoki golgeter.

Osasunin trener Jagoba Arrasate je 26. listopada rekao na konferenciji za medije kako će Budimira, koji mu je prošle sezone bio najbolji strijelac, uvoditi postupno dok ne "uhvati ritam".

"Ulovio sam kontinuitet treninga a sada mi naravno treba kontinuitet minuta na terenu i utakmica. A to je najidealnije igranjem od početka s većeom minutažom pa se nadam da je to razdoblje sada ispred mene i da ću ga dobro iskoristiti", kaže Budimir.

U srijedu mu je trebalo samo pet minuta da iskaže želju za igranjem i "glad za golovima". Lijevom nogom je iz snažnog voleja uzdrmao gredu, a u nastavku akcije je njegov suigrač izborio jedanaesterac.

"Šteta za pogođenu prečku prije penala jer bi to bio odličan pogodak pa mi je doista žao da taj volej nije ušao. Međutim, izrodio se iz toga penal. To mi je bilo odlično jer volim pucati penale", napomenuo je Budimir.

Zabio s bijele točke

Zatrčao se prema bijeloj točki pa loptu poslao u lijevu stranu, što je bilo neobranjivo za vratara Elchea premda se bacio u tu stranu.

"Uspješno sam realizirao penal pa sam sretan što sam se vratio pogocima. Naš prvi izvođač, jedan od igrača s najviše nastupa u momčadi, bio je na klupi pa je u tom trenutku mene dopalo izvođenje jedanaesterca. To sam rado prihvatio jer sam više-manje u svim dosadašnjim klubovima izvodio kaznene udarce", izjavio je napadač s brojem 17 na leđima koji je ranije nastupao za klubove poput Intera iz Zaprešića, Crotonea, St. Paulija i Mallorce.

Osasuna je ljetos otkupila od Mallorce njegov ugovor za 8 milijuna eura, što je prema pisanju španjolskih novina Marca i AS najskuplje pojačanje u povijesti kluba. Osasuna se na to odlučila jer joj je prošle sezone s 12 pogodaka pomogao u opstanku u Primeri, natjecanju kojeg je završio kao najbolji strijelac lige glavom.

Njegov pogodak bio je prvi Osasunin nakon četiri utakmice u kojima momčad nije pronalazila put do protivničkih mreža, no bio je dovoljan tek za bod protiv Elchea koji zauzima 17. mjesto."