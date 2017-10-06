Ovdje su sve kombinacije, Hrvatskoj prijeti i najgori scenarij

Prvo pogled na ljestvicu – Hrvatska je vodeća reprezentacija skupine I bodovno izjednačena (16) s drugoplasiranim Islandom. Trećeplasirana Turska i četvrtoplasirana Ukrajina imaju dva boda manje i istu nadu, dok su Finska i Kosovo još tu bez mogućnosti plasmana na Mundijal. Što, jasno, ne znači i da dijele bodove.

Hrvatsku danas očekuje ogled protiv Finske, potom u ponedjeljak protiv 'žive' Ukrajine u Kijevu. Idealan scenarij podrazumijeva pobjede u preostalim utakmicama, no idealno je nešto od čega je hrvatska nogometna reprezentacija svoje navijača odavno odvikla. Bitno je stoga pogledati i što konkurenciju drži u utrci za odlazak u Rusiju.

Međusobni ogled tijekom večeri igraju Turska-Island. Kao najlošija opcija tu se nudi pobjeda gostujuće momčadi budući da bi Island, nakon pobjede u Turskoj, imao najlakši mogući zadatak kvalifikacijskog ciklusa – domaći dvoboj protiv Kosova. To bi značilo, premda nogomet svoju popularnost uživa i zbog iznenađenja koja su uvijek moguća, i da Čačićevi igrači moraju onda slaviti u Ukrajini što je sve samo ne lak zadatak i sigurna opcija.

Ne pobijedi li Island u Turskoj, moglo bi se Hrvatskoj dostatnim za odlazak na Svjetsko prvenstvo pokazati i četiri osvojena boda. Dovelo bi Vatrene to do ukupno 20 bodova i u toj bi opciji bilo dovoljno, a i bez obzira na ostale rezultate u skupini zagarantirano bi bilo drugo mjesto i vjerojatne dodatne kvalifikacije (osam od devet najboljih drugoplasiranih ide u njih).

Opet, moguć je i rasplet koji donosi suzu u oko. I Island i Turska u mogućnosti su stići do maksimalnog bodovnog učinka (ne istovremeno), a dogodi li se takvo što, uz također mogućih šest bodova Ukrajine, Vatreni bi se dvama porazima na ljestvici mogli stropoštati čak do četvrte pozicije.

Optimistična strana govori o šest bodova Hrvatske, čak bi i četiri vjerojatno bila dovoljna za produljenje nade, sve ostalo moglo bi se pokazati kao premalo. Zadnje kolo donijet će odluku, a ovo za Hrvatsku dvije iznimno važne utakmice. Uz onu na Rujevici, jednako će važno biti popratiti ishod ogleda u Turskoj, no sve se svodi na to da će rasplet, za nadati se je sretan za Vatrene, stići u ponedjeljak u Kijevu.