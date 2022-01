Nogometaš moldavskog Šerifa, hit-momčadi, ovosezonske Lige prvaka i ekipe koja je eliminirala Dinamo iz kvalifikacija za grupnu fazu elitnog europskog natjecanja, Peruanac Gustavo Dulanto, ispričao je zanimljivu anegdotu o Luki Modriću.

Naime, Dulanto je ove sezone imao prilike igrati protiv najjačih i najpopularnijih igrača svijeta, onima iz Real Madrida, i još ih je k tome njihova ekipa uspjela svladati. Moldavski Sheriff svladao je s 2:1 Reala, a na Peruanca je najbolji dojam ostavio upravo naš Luka Modrić.

Dao mu dres

Dulanto je s Modrićem uoči utakmice dogovorio razmjenu dresova, ali nije vjerovao da će se to zaista i dogoditi.

"Modrić je rekao 'nema problema', ali kako je prolazilo vrijeme po završetku utakmice, pomislio sam 'idem do Realove svlačionice po svoj dres prije nego mi ga netko preotme'. Da me nije Luka zaboravio, ali baš kad sam to pomislio, u našu svlačionicu stigao je domar Real Madrida s Lukinim dresom za mene", rekao je Dulanto za peruanski Gol i zatim nastavio.

"Kasnije sam provirio kroz vrata naše svlačionice i ugledao sve svoje suigrače pred vratima Realove svlačionice. Jasno, tražili su dresove jer nitko nije želio propustiti ovu priliku. Modrić i Benzema su dobili najviše zahtjeva i pokušali su ih osobno ispuniti svima. Gospodski", otkrio je Peruanac.