Nogometaši dortmundske Borussije pobijedili su Hoffenheim u gostima s 3-2, u subotnjoj utakmici 20. kola Bundeslige, a prvi gol za domaćina dao je Andrej Kramarić, stoti u dresu Hoffenheima.

Bebou ubacio

U nadoknadi prvog poluvremena hrvatski nogometaš je lijepo dočekao ubačaj Beboua te je poluvolejem izjednačio na 1-1. Hoffenheim je time naplatio bolju igru u prvom poluvremenu iako je imao zaostatak već od šeste minute kada je Borussia povela golom Haalanda.

Novi nalet gostiju uslijedio je u nastavku kada je prvo Reus u 58. vratio prednost na stranu Dortmunđana, dok je Raum pogodio vlastitu mrežu u 66. za 3-1 Borussije. Golom Ruttera u 77. minuti Hoffenheim je smanjio na 2-3 i opet se time razbudila nada domaćina, no do kraja Hoffenheim ipak nije došao do boda.

Hoffenhaim pao na 6. mjesto

Hoffenheim je pao na šesto mjesto ljestvice, dok je Borussia došla na tri boda minusa u odnosu na prvi Bayern, ali ima i utakmicu više.

Kramarić je postigao tek treći ligaški ovosezonski pogodak te prvi nakon 29. listopada (gol Herthi). Ove sezone je još zabio dva gola u DFB Pokalu. Za Kramarića je to bio jubilarni stoti pogodak u dresu Hoffenheima te je, još od ranije, najbolji klupski strijelac u povijesti.

Za goste je Marin Pongračić u igru ušao u 83. minuti.

Bayer potvrdio 3. mjesto

Treće mjesto na ljestvici potvrdio je Bayer uvjerljivom domaćom pobjedom protiv Augsburga od 5-1. Apsolutno prvo ime susreta bio je Francuz Moussa Diaby koji je postigao tri od pet golova kluba iz Leverkusena. Po gol su još za Bayer dali Bellarabi i Alario, a jedini je strijelac za goste bio Maier.

Tek drugu ligašku pobjedu u sezoni upisao je Greuther Fuerth koji je na domaćem terenu pobijedio Mainz 2-1. Prvo je Dudziak u 12. minuti zabio za vodstvo domaćina, dok je prednost povećana u nastavku susreta kada je Bell dao autogol. U nadoknadi ogleda tek je Onisiwo zabio za smanjenje na konačnih 1-2.

Stuttgart loše stoji na ljestvici

Loše i dalje stoji Stuttgart koji je pretposljednji na ljestvici. Ovaj put je poražen kod Freiburga (0-2) te je upisao četvrti poraz u zadnjih pet ligaških nastupa (uz jedan remi). Hrvatski nogometaš Borna Sosa je odigrao cijelu utakmicu za Stuttgart, a strijelci su za pobjednički sastav bili Ito (autogol) i Schade.

Na četvrto mjesto se probio Union Berlin koji je s 2-1 slavio u Moenchengladbachu. Junak susreta bio je Kruse s dva pogotka. Pobjednički je zabio u 84. minuti.

Bundesliga, 20. kolo:

Bayer - Augsburg 5-1 (Bellarabi 9, Diaby 24, 65, 69, Alario 81 / Maier 62)

Borussia (M) - Union Berlin 1-2 (Kone 40 / Kruse 18-11m, 84)

Freiburg - Stuttgart 2-0 (Ito 37-ag, Schade 71)

Hoffenheim - Borussia (D) 2-3 (Kramarić 45+1, Rutter 77 / Haaland 6, Reus 58, Raum 66-ag)

Greuther Fuerth - Mainz 2-1 (Dudziak 12, Bell 66-ag / Onisiwo 90+3)

Bochum - Koeln (18:30 sati)

Odigrano:

Eintracht - Arminia 0-2 (Wimmer 5, Schoepf 27)

Nedjelja:

Leipzig - Wolfsburg (15:30 sati)

Hertha - Bayern (17:30 sati)

Ljestvica:

Bayern 19 15 1 3 61-18 46 Borussia (D) 20 14 1 5 52-31 43 Bayer 20 10 5 5 49-32 35 Union Berlin 20 9 7 4 29-25 34 Freiburg 20 9 6 5 33-23 33 Hoffenheim 20 9 4 7 41-32 31 Leipzig 19 8 4 7 36-23 28 Eintracht 20 7 7 6 30-30 28 Köln 19 7 7 5 30-32 28 Mainz 20 8 3 9 28-23 27 Bochum 19 7 2 10 17-27 23 Borussia (M) 20 6 4 10 26-37 22 Hertha 19 6 4 9 21-38 22 Arminia 20 4 9 7 20-26 21 Wolfsburg 19 6 3 10 17-30 21 Augsburg 20 4 7 9 20-35 19 Stuttgart 20 4 6 10 22-35 18 Greuther Fürth 20 2 4 14 17-52 10

