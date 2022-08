U finišu ljetnog prijelaznog roka Dinamo je ostvario još jedan važan transfer. Naime, Modri su se rješili svog "džokera s klupe", Amera Gojaka, koji karijeru nastavlja u Mađarskoj.

Gojak je postao članom Ferencvaroša za oko milijun eura, što je milijun manje od njegove procijenjene vrijednosti na Transfermarktu. Prošle sezone je uglavnom ulazio s klupe i skupio je 39 nastupa, a Modri su ga se željeli riješiti i ovoga ljeta jer je ušao u zadnju godinu ugovora pa im je ovo jedina šansa da na njemu nešto i zarade. A zaradit će, čini se, milijun eura.

Bosanskohercegovački nogometaš taman je ušao u dobru formu i trener Ante Čačić ga sve češće koristi, a odlično je odirao u Ligi prvaka protiv Bodo/Glimta i zabio je gol Hajduku u prvenstvenoj utakmici. Gojak je u Dinamo stigao prije sedam godina iz Olimpika i do sada je skupio 206 nastupa u kojima je zabio 19 golova i upisao je 21 asistenciju.

'Pamtit ću svaki gol'

"Danas kad je došao trenutak za nove izazove u karijeri mogu reći da sam ponosan na svaki dan proveden u klubu i da ću zauvijek u sebi nositi kao trajno sjećanje svaki gol, svaku pobjedu, svako veselje sa svojim suigračima i navijačima koje sam prošao u preko 200 utakmica u dresu Dinama", kaže Gojak i nastavlja:

"U Zagrebu sam se osjećao kao kod kuće, to je moj drugi dom. Na svakom treningu i utakmici u cijelom tom periodu sam uvijek davao sve od sebe i vjerujem da navijači Dinama to znaju. Emocije su mi danas podijeljene, ali to je nogomet i život, novi su izazovi ispred mene i veselim se tome. Ipak, vjerujem da moj odlazak iz Zagreba nije zbogom nego samo doviđenja", rekao je Gojak za Dinamovu službenu stranicu.

Dinamo se već jednom probao riješiti Gojaka, u jesen 2020. godine otišao je na posudbu u Torino za milijun eura s obvezom otkupa ugovora za 5.5 milijuna eura, ali nakon što odigra 20 utakmica. Gojak je odigrao samo 17 utakmica za Torino i ovi ga nisu otkupili na kraju pretprošle sezone pa se prošlog ljeta vratio u Dinamo.