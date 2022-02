Amaterski borac Hunter Boone odmara se i oporavlja nakon što je pretrpio užasnu ranu na vrhu glave zbog navodnog kvara u kavezu na eventu u Shawneeju.

Osvanuo video trenutka

Ozljeda se dogodila nakon što je Boone udario u vrata kaveza tijekom meča, što je rezultiralo ranom za koju je bilo potrebno 17 šavova i trenutnim prekidom borbe. Booneov protivnik, Jordan Brown, proglašen je pobjednikom, javlja poznati MMAFighting.

MyMMANews je prvi izvijestio o ozljedi, koja se dogodila u gornjem videu, a koji je MMA Fightingu dostavio ljubaznošću Booneova brata, Axtona Boonea.

"Dobro sam", rekao je Boone za MMA Fighting kada su ga kontaktirali za komentar.

“Oporavljam se iz dana u dan", dodao je hrabri borac.

Gadna ozljeda, fotografije su pravi horor

Nakon što je primio liječenje u bolnici, Boone i njegovi prijatelji objavili su nekoliko potresnih slika koje pokazuju štetu koju je napravio kavez i tretman koji je primio za zatvaranje rane. Sam prizor je zastrašujući, rana je jako velika i duboka. Prilično puno krvi je bilo...

Jedan od Booneovih trenera objavio je fotografiju pored njega u bolnici i opisao prizor kako se dogodio tijekom borbe.

"Nekoliko sekundi nakon što se oglasilo zvono, Hunter i njegov protivnik se okrenuo u kavezu prema njemu", napisao je trener Jason Greer na Facebooku.

“Njegov protivnik ga je imao u kravatu i kad su udarili o ogradu, Hunterova je glava udarila u vrata svom snagom, što je rezultiralo time da je Hunter zadobio ranu od 20 centimetara preko prednjeg dijela linije kose s lijeve na desno, niz desnu stranu i prema leđima".

“Odmah se onesvijestio, ali je došao k svijesti prije nego što je udario o tlo", dodaje Jason Greer.

Događaj je promovirala Martial Combat League. Organizacija je objavila priopćenje o incidentu i osvrnula se na sam kavez, odnosno sporni detalj na njemu koji je prouzročio ozljedu...

"Razumijemo i cijenimo zabrinutost svih oko onoga što se dogodilo i naša srca su uz osobu koja je ozlijeđena u ovom incidentu", napisali su dužnosnici Martial Combat Leaguea na Facebooku.

Nije za one slabije

“Bili smo u jednakom šoku kao i svi kad se ovo dogodilo. Naš kavez smo sastavili ništa drugačije nego za svaki naš prethodni događaj. Prema našim saznanjima, komisija za sankcioniranje događaja pregledala je kavez prije eventa. Komisija za sankcije nije nam skrenula pažnju na probleme s kavezom", ističe se u priopćenju i navodi:

“Došlo je do vrlo nesretnog događaja koji se dogodio tijekom uklanjanja blizu vrata našeg kaveza. Još uvijek nije utvrđeno kako je došlo do ozljede i nije bilo jasnog znaka što i zašto je došlo do ove ozljede. Nakon što je kavez očišćen od incidenta, naš kavez je u potpunosti pregledalo više pojedinaca komisije za sankcije i naš kavez se smatralo potrebnim za nastavak. Nemamo odgovor zašto je došlo do ove ozljede i, bez sumnje, izuzetno nam je žao pojedinca koji je pretrpio ovu ozljedu. Nismo sigurni kako i zašto je došlo do zabrinutosti da se ne brinemo o ozlijeđenom sportašu, to svakako nije slučaj. Poduzimamo potrebne radnje i osiguravamo odgovarajuću pokrivenost kako bi određene kvalificirane ozljede bile pokrivene prije svakog događaja koji promoviramo.”

Jedan od Booneovih partnera u treningu, Jesse Dalton, tvrdi da je ozljedu prouzročio "izloženi metalni nosač na kavezu".