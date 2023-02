Alen Halilović na početku ove sezone potpisao je ugovor s Rijekom do ljeta 2024., no očekivanja nije ispunio. Nakon 11 utakmica i jednog gola 'hrvatski Messi' je prekrižen na Rujevici.

Ovog utorka je i službeno raskinuo ugovor s Rijekom, i činilo se da će ekspresno pronaći novi angažman jer je snimljen u Grčkoj gdje je pozirao sa šalom novog kluba - Arisa.

Grčka Gazzetta je objavila da je Halilović pao na liječničkom pregledu, ali i da je zapelo na financijama.

Nakon svega odlučio se na Instagramu oglasiti i sam Halilović.

"Nakon svih laži koje sam pročitao, želim pojasniti neke stvari. Nije istina da nisam prošao liječničke preglede, prošao sam ih! Prava istina je ta da nismo došli do dogovora jer klub nije 'na papiru' ispunio ono što smo prije tog usmeno dogovorili. Stigao sam u Solun s vjerom da ću potpisati ono što smo dogovorili. Nažalost, ljudi s kojima sam sjeo za stol su promijenili priču. Gospodin predsjednik se nije ni pojavio, iako je on bio taj koji me pozvao i iako sam ja, radi toga što sam mu vjerovao, raskinuo ugovor sa svojim prethodnim klubom! Sve što sam naveo jasno pokazuje kako oni nikad nisu bili ozbiljni. Vrijeme će sve pokazati. Alen", napisao je 26-godišnji nogometaš koji tako još uvijek ne zna koji će mu biti 12. klub u karijeri.

Halilovićev nogometni put krenuo je u Dinamu, a potom je igrao za Barcelonu, Sporting, HSV, Las Palmas, Milan, Standard, Heerenveen, Birmingham, Reading, te naposljetku Rijeku.