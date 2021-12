Nakon što se u srijedu zbog zdravstvenih problema od nogometa oprostio argentinski reprezentativac i napadač Barcelone Sergio Aguero, katalonski klub se našao u velikim problemima.

Trener Barce Xavi na raspolaganju nema puno napadača na raspolaganju. Aguero se već oprostio, a dvojac na koji je najozbiljnije računao, Martin Braithwaite i Ansu Fati, imaju problema s ozljedama.

Barceloni veliki problem predstavlja i loše financijsko stanje, no to ih to neće spriječiti da na Camp Nou dovedu veliko napadačko ime.

Neočekivano pojačanje

Kako javlja britanski Express, Barcelona je u pregovorima s Interom oko posudbe 32-godišnjeg čileanskog napadača Alexisa Sáncheza, koji je već jednom nosio dres Barce, od 2011.. do 2014. godine.

Nakon prve tri godine u Barci, Sanchez je otišao u engleski Arsenal, gdje je četiri godine igrao odlično, no nakon toga je uslijedio veliki pad u njegovoj karijeri.

Sanchez je 2018. prešao u Manchester United i na Old Traffordu se nikada nije snašao te je bio jedno od najgorih pojačanja u povijesti 'Crvenih vragova''.

Dres Uniteda nosio je jednu sezonu, nakon čega je otišao na posudbu u talijanski Inter, koji je i otkupio njegov ugovor. U Nerazzurrima je bio nešto bolji, no nikada se nije uspio vratiti u pravu formu.

Ove je sezone počeo u samo dvije utakmice za Inter i u klubu kojemu nemaju ništa protiv njegovog odlaska.