Napadač hrvatske reprezentacije i njemačkog prvoligaša Hoffenheima Andrej Kramarić dao je veliki intervju za službenu stranicu FIFA-e i u njemu odgovorio na brojna pitanja, među kojima je bilo i ono hoće li se kapetan Vatrenih Luka Modrić (37) povući iz reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva u Kataru ove godine.

"Teško je riječima uopće opisati što on znači za hrvatski, europski i svjetski nogomet. To što je on napravio u karijeri je neponovljivo. Sve te godine u Realu i u reprezentaciji, da ne govorimo o osvajanju Zlatne lopte... To je nevjerojatno. Zadovoljstvo je s njime dijeliti svlačionicu, trenirati i igrati", rekao je Kramarić na početku p odgovorio na pitanje misli li da će Modriću SP u Kataru biti posljednje:

"Siguran sam da ćemo o tome pričati svojim unucima. No, ne mislim da će ovo biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo. S obzirom na to kako se osjeća na terenu,Luka može još dugo igrati."

Progovorio je Kramarić i o izborniku Vatrenih, Zlatku Daliću.

"On je odličan trener koji je ostvario najveći uspjeh u povijesti našeg nogometa. Karakterizira ga smirenost i donošenje dobrih odluka prije i poslije utakmice. To što je napravio u Rusiji nikada neće biti zaboravljeno. Uvijek će biti najbolji izbornik u našoj povijesti", poručio je Andrej Kramarić.