Ajax kiksao na Amsterdam Areni, Vatreni odigrao svih 90 minuta za nizozemsku momčad

U zaostalom susretu petog kola nizozemske Eredivisie nogometaši Ajaxa su pred svojim navijačima remizirali protiv Utrechta 2-2.

Tri su pogotka postignuta u prvom poluvremenu, a utakmica nije dobro počela po Ajax. Već u 16. minut Min je u vodstvo doveo Utrecht koji je tijekom vikenda na domaćem terenu poražen od PSV-a s 2-5.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do odmora je Ajax okrenuo rezultat na svoju stranu. U 25. minuti na 1-1 je izjednačio Gaaei, dok je četiri minute kasnije Toomstra pogodio vlastitu mrežu za 2-1 domaćina. Ajax je čuvao prednost do 79. minute kada je nesretno primio pogodak. Odlično je s 20 metara pucao Cathline. Lopta je pogodila u vratnicu, odbila se potom do leđa domaćeg vratara Pasveera i otišla u mrežu za 2-2.

U nadoknadi je Utrecht imao dvije odlične šanse za preokret i slavlje, ali Ajax je sačuvao jedan bod. Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo je odigrao cijelu utakmicu za Ajax.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ljestvici vodi aktualni prvak PSV koji ima 39 bodova. Drugi Ajax sada ima 33, dok je Utrehct ostao treći i ima 32 boda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa