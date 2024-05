Aktualni prvak Hrvatske, zagrebački Dinamo, u nedjelju na rasprodanoj Rujevici gostuje kod drugoplasirane Rijeke u sklopu 33. kola HNL-a. Prvi put ove sezone Plavi su nakon odrađenog 32. kola ostali na prvom mjestu ljestvice i tako s bodom prednosti putuju na vrlo vjerojatno odlučujući susret koji bi mogao odlučiti pitanje prvaka.

U klubu iz Maksimirske 128 organizirali su ''Media day'' na kojem su igrači najavili derbi protiv Rijeke. Sandro Kulenović, Arijan Ademi, Stefan Ristovski i Gabriel Vidović obratili su se javnosti...

'Napadat ćemo od prve minute'

Jedan od junaka Dinamove renesanse je mladi napadač Sandro Kulenović koji je dugo tražio svoje mjesto pod suncem u voljenom klubu, a sada je svojim igrama postao pravi miljenik navijača:

''Znamo da Rijeka mora ići na pobjedu, jako je to nezgodan teren i stadion, svi znamo kakva je tamo atmosfera. Ali mi moramo ući sto posto u utakmicu, sigurno je kako ćemo napadati od prve minute i ići na pobjedu. Ne mislimo kalkulirati i igrati na bod, želimo igrati dobro kao što radimo posljednjih mjeseci'', rekao je Kule i kazao kako je Dinamo momčad koja zna igrati pod pritiskom te da mlađi igrači poput njega puno koristi imaju od starijih i iskusnijih igrača, senatora.

''Kad trebam neki savjet, odem kod Ademija, Petka ili nekog trećeg starijeg igrača. To mi je jako puno pomoglo ove sezone. Ove sezone sam htio ostati u Dinamu kako bih se nametnuo i dokazati kako je tu moje mjesto.''

Još jedan od igrača koji je procvjetao promjenom sustava je Gabriel Vidović, posuđeni igrač Bayerna.

''Iskreno, ne zanima me puno koju poziciju igram u Dinamu. Spreman sam igrati gdjegod me trener stavi, nema nikakvog problema. Imam dosta slobode, igramo dosta napadački nogomet, često sam u završnici, to mi se jako sviđa. Analizirat ćemo još Rijeku, ali mi uvijek gledamo sebe. To je najbitnije, spremni smo, tkogod je na drugoj strani. Stvarno se dobro razvijam u Dinamu i dobro igram ove sezone'', rekao je Vidović koji je svojim golovima protiv Varaždina (2-1 i 0-1) donio važne bodove Plavima.

'Navijači su nam vjetar u leđa'

Javnosti se obratio i kapetan Arijan Ademi. Nije htio pričati o taktici već je rekao kako Dinamo ide na pobjedu te kako razmišljaju samo o utakmici, a ne o brojkama ili rezultatima koji su iza njih.

''Sigurno je naš pobjednički mentalitet dobra prednost, godinama smo osvajali i imamo puno takvih utakmica, ali imamo veliko poštovanje prema Rijeci, u 2024. su izgubili samo dvije utakmice, ali mislim da je prednost na našoj strani'', rekao je Aki i spomenuo fantastičnu atmosferu i navijače:

''Sinergija s navijačima? Osjeti se ta atmosfera, ali i zadnje dvije tri godine je odlična energija između igrača i navijača. Sad je možda na još većoj razini, mi igrači osjećamo se fenomenalno i oni su nam veliki vjetar u leđa.''

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jedan od neizostavnih igrača udarne jedanaestorke je još jedan Makedonac, Stefan Ristovski.

Bivši igrač Rijeke poštuje klub za kojeg je igrao, ali tvrdi kako Plavi žele pokazati pravi gard.

''Dinamo, otkako sam ja došao, nije igrao na bod. Nikad ne čuvamo rezultat, Dinamo je klub koji ima visoke ciljeve, tako će biti u budućnosti. Rijeka ima teži raspored? Pa... jest, s obzirom da je ostalo četiri kola, nama bi odgovarao i bod, ali ne pripremamo se tako. Mislim da ćemo pobijediti.''

O svojoj povezanosti s navijačima kazao je: ''Gdjegod odem, ljudi me zovu. Osjećam se lijepo u Zagrebu, želim biti ovdje, želim biti ponosan Zagrepčanin!''

Nema sumnje, pred Dinamom je utakmica sezone, devedeset minuta u kojima se sve loše iz proteklih mjeseci može naplatiti. Navijačima će eventualni trijumf na Rujevici biti posebno sladak...