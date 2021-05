Hrvatskim sportskim medijskim prostorom jučer je prostrujala vijest kako jedan od najtalentiranijih hrvatskih košarkaša, 20-godišnji Lovro Gnjidić, odlazi u Mornar iz Bara, crnogorski košarkaški klub koji ima velike ambicije u sljedećoj sezoni.

'Dovesti ćemo jednog od najvećih talenata u regiji, Lovru Gnjdića '

U razgovoru za klupsku stranicu Đoko Pavićević, predsjednik Mornara rekao je kako Jacob Pullen odlazi iz kluba ali i potvrdio ono o čemu se proteklih dana i tjedana naveliko pričalo u košarkaškim kuloarima:

"Dovesti ćemo jednog od najvećih talenata u regiji, Lovru Gnjdića. Naš je zadatak da učinimo sve kako bi se njegov talent izbrusio i kako bi on u dogledno vrijeme došao na razinu koju mi svi prognoziraju, a to je NBA liga", kazao je Đoko Pavičević.

"Ovime su se vjerojatno samo potvrdile priče kako je Cibona već prodala Lovru Gnjidića, po jednim izvorima za 75.000 eura, po drugima za 120.000 eura, a i jedna i druga svota, ukoliko Gnjdić, kako mu to predviđa Pavićević, završi u NBA, bit će višestruko manja od 750.000 eura za koliko je Gnjidić mogao biti prodan prema NBA ligi da je odlazio iz Cibone", javljaju Sportske novosti spomenuti detalj i cifre.

Vladimir Jovanović: 'Lovro Gnjidić je u svim mojim planovima za sljedeću sezonu'

Mi smo prošlog tjedna razgovarali s trenerom Cibone Vladimirom Jovanovićem a jedno od pitanja za 37-godišnjeg srpskog trenera na klupi Vukova bilo je:

Lovro Gnjidić, ostaje li u Ciboni ili ide u Mornar?

"Do mene dolaze razne informacije za neke druge igrače, znate, na kraju krajeva dolazile su informacije da ću ja biti tu i da neću biti, pa evo ja sad razgovaram s vama. Lovro Gnjidić je igrač koji ima još dvije godine ugovor s Cibonom. On je u svim mojim planovima za sljedeću godinu i ne znam što treba da se dogodi da on ne bude tu i sljedeću sezonu", kazao nam je prije nekoliko dana Vlado Jovanović.

To možete vidjeti u priloženom video intervjuu od 13.46.