NBA ZVIJEZDE SPASILE HRVATSKU: Košarkaši srušili Rumunjski i ostali u igri za Svjetsko prvesntvo

Šarić je sa 22 koša i 12 skokova bio prvo ime Hrvatske, Zubac je dodao 20 poena i 9 skokova.

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija izborila je nastup u drugom krugu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Kini zahvaljujući 90-63 (19-18, 25-13, 25-16, 21-16) pobjedi protiv Rumunjske na gostovanju u Cluju u susretu posljednjeg, 6. kola skupine D prvog kvalifikacijskog kruga.

U utakmici u kojoj nije i mala pravo na poraz Hrvatska je pokazala kako sa svojim NBA igračima Bojanom Bogdanovićem, Ivicom Zupcem i Darijem Šarićem ima veliku kvalitetu i kkao bi se, usprkos slabom ulasku u kvalifikacije, mogla ipak plasirati na SP.

No, niti početak utakmice protiv Rumunjske nije bio idealan, domaćini su zahvaljujući odličnim prodorima Giordana Watsona i s nekoliko pogođenih trica početkom druge četvrtine vodili sa 25-21. No, tada je uslijedila serija Hrvatske od 23-6 do odmora kojom su naši igrači preuzeli kontrolu utakmice. Početkom drugog dijela razlika se vrlo brzo popela i na više od 20 te je ostatak dvoboja bilo puko odrađivanje posla.

Šarić je sa 22 koša i 12 skokova bio prvo ime Hrvatske, Zubac je dodao 20 poena i 9 skokova, dok je Watson sa 20 ubačaja predvodio Rumunjsku.

Hrvatska je natjecanje u skupini okončala s omjerom pobjeda i poraza 3-3, dok je Rumunjska završila kvalifikacije na posljednjem mjestu s omjerom 2-4.

U drugoj utakmici posljednjeg kola ove skupine Nizozemska je u Groningenu svladala Italiju sa 81-66. Italija će tako u drugi krug prenijeti omjer 4-2, a Nizozemska 3-3.

U drugom krugu kvalifikacija Hrvatska, Italija i Nizozemska igrat će protiv Litve, Mađarske i Poljske koje su zauzele prva tri mjesta u skupini C. Uoči posljednjeg kola u toj skupini Litva je vodeća sa 5-0, slijedi Mađarska sa 3-2, Poljska je treća sa 2-3, a posljednje Kosovo je sa 0-5 bez izgleda za prolazak.

Nastup u Kini izborit će tri prvoplasirane reprezentacije nakon završetka natjecanja u drugom kvalifikacijskom krugu.

TABLICA:

1 Italija 6 4 2 +84 10

2 Nizozemska 6 3 3 + 3 9

3 HRVATSKA 6 3 3 +12 9

4 Rumunjska 6 2 4 -99 8